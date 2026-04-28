關務署2艘100噸級巡緝艇 台船承造舉行命名下水典禮

台鐵北車商場經營權招標案爭議不斷，評選結果遭提前揭露，還被爆出評選委員有違反促參法利益迴避之虞，台鐵今宣布由新光三越取得經營權，並強調本案出席委員均合規且知悉應迴避事項規定，廠商若有異議應於評審結果公

2026-04-28 18:14