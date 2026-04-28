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關務署2艘100噸級巡緝艇 台船承造舉行命名下水典禮

中央社／ 記者江明晏台北28日電

台船承造財政部關務署100噸級巡緝艇2艘，今天於台船高雄廠舉行命名暨下水典禮。台船表示，113年6月11日簽約後開始建造，全案履約期限為116年8月28日，預計可如期完成交付，並肩負起海上查緝任務。

台船發布訊息指出，承造財政部關務署100噸級巡緝艇2艘，今天於台船公司高雄廠舉行命名暨下水典禮，由台船副總經理顏聰輝、關務署基隆關務長張世棟及高雄關務長劉芳祝共同主持，並由張世棟擔任命名人，劉芳祝擔任擲瓶人，祈求圓滿與人員平安。

台船說明，第一艘艇（CP-10007）於完工後將配置於掌理台灣東部海域巡緝的「基隆關花蓮分關」，命名為「海安艇」，第二艘艇（CP-10008）於完工後將配置於扼守台灣南部國境大門的「高雄關」，命名為「海誠艇」。

台船說明，「海安艇」與「海誠艇」為財政部關務署推動「海關巡緝艇汰舊換新計畫第2期計畫」、委由台船公司新造2艘100噸級巡緝艇。由台船針對原初步合約設計進行精進設計與建造業務，在113年6月11日簽約後開始建造，全案履約期限為116年8月28日，今天舉行2艘艇命名暨下水典禮，預計可如期完成2艘艇交付關務署，並肩負起海上查緝任務。

台船 基隆 財政部

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