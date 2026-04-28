台肥奪台積電台中廢硫酸再處理訂單 預計2027年下半年投產

以「科技台肥」為發展核心，在董事長張滄郎、總經理陳右欣推動肥料、化工、不動產三軸並進的成長策略下，台肥（1722）28日公告拿下台積電（2330）位於台中零廢製造中心之硫酸資源再生處理運用訂單。

據悉，台肥化工事業與半導體大廠建立戰略夥伴關係後，接下來雙方將以廠中廠（Plant-in-Plant）模式，在中科零廢中心設置廢硫酸回收再利用設施，將國內先進製程半導體大廠客戶製程所產生的廢酸轉化為可再利用資源，落實零廢棄、再循環的ESG精神。

台肥指出，該廠預計2027年下半年投產，將解決科技業最棘手的資源循環問題，提升關鍵製程的資源使用效率，成功打造高科技產業與化工專業高度整合，成為台肥深度鏈結高科技產業供應鏈的重要基石。

台肥表示，在先進製程廢硫酸循環經濟的實質落地下，該合作不僅讓台肥從傳統肥料生產商，成功轉型為「科技台肥」，更躍升為高科技產業鏈中最重要的「綠色化學循環」戰略夥伴。

台肥強調，未來集團也將持續在先進製程、半導體及其他高科技產業探索更多合作機會，讓台肥成為科技業永續發展不可或缺的戰略夥伴。

在肥料事業方面，台肥指出，集團積極深化緩釋與控釋肥料技術，透過精準養分釋放的科技，提高施肥效率、降低環境負擔，協助農業邁向高效率與低碳化，展現傳統核心事業的科技轉型成果。

不動產事業方面，台肥則鎖定科技產業需求，目前南港經貿大樓與新竹 TFC ONE 辦公室以科技業客戶為主，維持近乎滿租的表現。

台肥指出，預計2028年完工的南港 C4與新竹 D7-B兩棟頂級商辦大樓，兩大案將同樣以科技業為核心定位，全面導入綠建築、節能減碳與智慧管理設計，打造支援高科技產業長期發展的關鍵基地。

台肥強調，透過肥料、化工、不動產三軸的相互支撐，導入AI數位工具提升營運效率，台肥已完成從傳統肥料事業向科技型、循環型、永續型企業的關鍵轉型。未來將持續以科技創新與ESG實踐為雙引擎，朝向年年成長、營運正向發展的長期目標前進。