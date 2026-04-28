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KKday與JR東日本深化合作 有望增加與集團休閒事業相關部門合作

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

KKday28日與JR東日本（East Japan Railway Company）宣布攜手深化合作，雙方結合JR東日本廣泛的鐵道網絡與KKday的全球旅遊平台，推動東日本地區觀光發展，包含青森、岩手、輕井澤、金澤、山形與福島等，旅客可以彈性預訂、靈活調整行程，未來可期待推出更多結合鐵道交通與地方旅遊體驗的產品。

JR東日本為日本最大的鐵道公司之一，鐵道網絡涵蓋東京、東北與甲信越等地區，包括山手線與東北新幹線等重要路線，是推動東日本地方觀光的重要交通系統。KKday目前提供多項JR東日本相關鐵道產品，包括「JR 東日本鐵路周遊券」與「JR東京廣域周遊券」等熱門交通票券，並可在出發前線上購買指定車站、時間與單程車票等相關鐵道產品。KKday表示，JR東日本旗下有眾多車站商場、飯店等，可以期待未來在KKday為台灣旅客帶來更多優惠。

KKday表示，去年推出相關JR東日本鐵道產品後，與JR東日本相關縣市旅遊需求逐步成長，以日本東北地區旅遊的討論度與規劃深度旅遊的需求提升最為明顯。地區包含河口湖、青森、岩手、宮城、秋田及山形等，各具特色旅遊資源，包括富士山回遊號、青森的奧入瀨溪流與睡魔祭、宮城的松島景觀、山形的銀山溫泉與藏王樹冰，以及河口湖周邊等。

秋田 富士山 觀光

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