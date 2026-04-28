安邦生技與國際投資機構GEM簽署MOU 最高可獲1.5億美元策略性投資額度

準興櫃生技股安邦生技（7784）28日宣布，公司與全球新興市場投資集團Global Emerging Markets（GEM）旗下GEM YIELD BAHAMAS LIMITED簽署財務投資合作備忘錄（MOU），GEM擬提供最高達1.5億美元的策略性投資額度予安邦生技。

安邦生技表示，此次合作係GEM對安邦生技研發產品線進行深入評估後所建立的策略性投資合作關係，反映國際資本市場對安邦生技在小分子精準腫瘤藥物開發領域創新實力的高度認可。

安邦生技表示，此次引入策略性資本將作為公司持續推進臨床試驗、深化研發產品線布局的重要資本支持，進一步強化安邦在腫瘤新藥開發產業鏈中的競爭地位。

安邦生技指出，該公司的核心研發藥物Imofinostat (ABT-301)為選擇性Class I組蛋白去乙醯酶抑制劑(HDACi)，是一表觀遺傳腫瘤微環境重塑劑(Epigenetic TME Reprogrammer)。其獨特作用機制能有效將「冷腫瘤」轉化為「熱腫瘤」，顯著強化免疫檢查點抑制劑的治療效能，在精準腫瘤學與免疫腫瘤學(IO)的交匯點建立差異化的臨床價值定位。

目前，ABT-301針對晚期大腸直腸癌的Phase 1/2全球多中心的三藥聯用臨床試驗正積極推進中。

安邦生技並指出，在高致死率的胰臟癌領域，研究顯示ABT-301可透過調控HDAC3-NRF2訊息途徑，改善KRAS突變型胰管腺癌的化療反應。該路徑長期被認為是腫瘤產生抗藥性的關鍵因素，若能有效介入，將有助提升患者對既有化療藥物的敏感度，具備切入未被滿足醫療需求市場的潛力。上述研究相關數據已於2026年美國癌症研究協會(AACR)年會正式發表。