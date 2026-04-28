台灣熱管理協會年會登場 會員數4年激增八成

台灣熱管理協會（TTMA）28日盛大舉辦年度盛會，現場冠蓋雲集，吸引逾四百位產、官、學、研專家與產業領袖齊聚，而該協會的會員數也在四年內激增80%，展現台灣在AI散熱領域的強勁動能，正快速吸引四方專業人員加入該協會，並成為亞太區散熱領頭羊。

TTMA理事長龔育諄博士於開幕致詞中指出，協會近年發展極為迅速，會員數由四年前的90家躍升至逾160家，增幅高達80%。這項成長指標不僅象徵國內企業實力的深耕，更吸引眾多國際大廠爭相入會。如今TTMA已正式躋身為亞太地區規模最大、影響力最深遠的熱管理專業組織，成為全球AI散熱技術演進的重要推手。

此外，龔育諄更於會中宣布一項重大里程碑，即將於今年八月在台北隆重登場的OCP（Open Compute Project）區域峰會，已正式邀請TTMA作為核心合作夥伴，共同籌劃會議運作。此項合作不僅凸顯台灣熱管理技術在全球供應鏈中的戰略地位，更象徵 TTMA 的專業影響力已獲得國際權威組織的高度認可。

隨著AI算力需求迎來爆發式成長，散熱產業正處於關鍵的「黃金轉折點」。當高效能晶片 TDP（熱設計功耗）正式突破1,000W大關，液冷技術已從「選配」演變為資料中心的「標配」。據產業最新預測，2026 年全球AI伺服器出貨年增率將突破28%，液冷滲透率更預計於今年直衝40%，驅動整體供應鏈產值邁向雙位數成長。

Google 台灣雲端平台開發總監Gregory Moore於會中特別強調，AI 的未來高度取決於散熱技術的突破。他呼籲台灣供應鏈應發揮強大的協作優勢，共同制定產業標準並推動系統化轉型，以實踐綠色運算（Green Computing）的永續願景。

據悉，今年TTMA年度盛會產業巨擘雲集，論壇中邀請微軟（Microsoft）、維諦（Vertiv）、美超微（Supermicro）以及英特爾（Intel）等科技巨擘的高層擔任演講貴賓，針對氣冷進化、冷板式液冷（Cold Plate）、浸沒式冷卻（Immersion Cooling）及先進散熱材料等主題發布技術報告。透過深度的學術與產業交流，為與會者建立最紮實的技術護城河。

TTMA表示，面對 AI 運算帶來的極限挑戰，協會將持續扮演跨界溝通與技術研發的核心平台，引領台灣散熱產業與國際標準全面接軌，共創技術高峰。