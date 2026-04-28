電視廣告連三年下跌「華視最慘」 首季廣告量狂掉20%

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】台灣電視台的廣告收入連三年下跌，剛出爐的今年第一季主要媒體廣告量又掉了8%。資深媒體人王其指出，不少電視台大動作變革求生存，包括組織調整，要裁員只是多或少，還有時間的問題而已。

根據一份電視台廣告量的報告，今年第一季主要電視台廣告量總量36億元，去年的同季39億元，前年同季45億元。三年來以季統計的廣告量少了四分之一。根據這份季報告，在所有的媒體中唯一逆風向上的只有台視，廣告量比前一年第一季增加了7%，其他媒體，包括東森今年一到三月剩8.5億元、三立6.9億元。本來廣告量就少的無線電視台更少，中視只有1.6億元、民視剩1.78億元。

王其撰文指出，今年首季廣告量跌最多的電視台是華視，掉20%，第一季的廣告收入不到一億元，估整年度可能收不到四億元。夾在公廣集團「民不民、公不公」的華視，20年來沒有賺過錢。

王其說，2000年前後華視年廣告量還曾到40億元，2010年華視廣告一年剩14億元，到了2025年，華視每年廣告收入剩4億元，只有25年前的10分之一。

廣告圈說，就算再賺錢的三立，10年前它的年廣告量接近40億元，現在恐怕要上30億都有困難，難怪三立電視台董事長張榮華媒體要增資，還接大同公司董事長，謀求三立新出路。

業界表示，台灣有線系統電視台廣告無量下跌本來就是趨勢，都被數位媒體平台拿走了也是事實。2023年的數位廣告為610億元，傳統廣告只剩220億元，其中最大宗還是電視廣告。媒體人分析說，這些數字的變化，代表一個數位時代的滾動，擋不住的，就看哪些媒體跟得上而已。

王其指出，媒體當然也會自救，前陣子台灣媒體圈與學術界共同發起，要向國際平台要求內容分潤的活動。可惜《媒體議價法案》牽動國際平台，如臉書、谷歌、Line的利益太大，政治因素成為其中關鍵，推動5年多來都只聞樓梯響，執政的民進黨始終沒有動靜。

王其認為，第一名的新聞台TVBS出手裁員，是轉型考量。就像TVBS總經理劉文硯內部信指出，這次結構調整約影響5%的人員，未來將投入資源強化AI賦能與多元發展，以應對媒體產業結構性挑戰。

王其說，其他電視台都有在裁人，只是沒被報導而已，比TVBS裁更多人的電視台、網媒也是有。

文章提到，一般電視台營運收入，直接的廣告收入約佔30%，有線電視授權費收入約20%，版權收入15到20%，其他是政府專案或是租金等業外收入。

有線電視户數在掉，授權費逐年減少。2017年有線電視户數還有526萬戶，2024年已經掉到442萬戶，整整85萬戶不見了，2025年的第二季剩下 431萬户，家庭普及率也跌至44%。影響最大的是佔三分之一收入的廣告收入，從十多年前的數位化後跌不停了。

有些擁有新聞台的媒體早已經開始將收入面轉向政府機關，最有代表性的當然是三立與民視。國民黨立法院團就曾指出，根據公共工程委員會統計，民進黨蔡英文執政到賴清德接任，政府媒體採購案高度集中在三立、民視。9年來，三立電視共獲得251項標案，金額高達58億元，民視標得349項採購案，金額也有41億元。不過TVBS與東森在小英執政後急起直追，它們從地方政府上下手。根據2024年一份統計資料，當年1到9個月，5家新聞台拿下最少15億元政府標案，其中三立有3.72億元、民視3.71億元、TVBS2.9億元、年代2.32億元、東森1.96億元，TVBS最特別，2.9億元有9成7都在地方政府。更早前的2021年，三立4.6億元、東森3.78億元、民視3.77億元、TVBS3.11億元。可見，全台灣獲利最高、名利雙收又有影響力的新聞台調整最快。

王其說，讓電視台高興的是今年縣市長九合一選舉，新聞台有機會撈選舉錢。但國民黨與民眾黨早就聯手砍了中央政府的宣傳預算，這筆2、30億元預算，本來是民進黨大內宣用的，眼看著大部份已進不了電視台的口袋了。

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