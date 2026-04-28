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近10年單身未婚戶長大增逾60萬人 專家：三大原因影響

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據不動產資訊平台資料顯示，過去10年台灣戶長增加138萬人，單身未婚戶長增加61.6萬人，幾乎是有偶戶長增幅32.9萬人的兩倍。示意圖／AI生成
據不動產資訊平台資料顯示，過去10年台灣戶長增加138萬人，單身未婚戶長增加61.6萬人，幾乎是有偶戶長增幅32.9萬人的兩倍。示意圖／AI生成

結婚不再是買房唯一動力；據不動產資訊平台資料顯示，過去10年台灣戶長增加138萬人，單身未婚戶長增加61.6萬人，幾乎是有偶戶長增幅32.9萬人的兩倍。

信義房屋（9940）研判，除單身購屋及新青安政策外，近年節稅風潮引發分戶設籍行為，共同推動小戶化趨勢，平均每戶人數降至歷史新低2.35人。

統計顯示，過去10年戶長人數從847萬人增加到985萬人，總計增加高達138萬人，其中增加最多的是未婚的單身戶長，從117.7萬人增加到179萬人，高達45%的戶長增加人數都來自於未婚族群，有偶戶長人數也從523萬人增加至556萬人，增加32.9萬人，另外過去10年戶長離婚也增加27.5萬人，喪偶增加14.5萬人，整體來看未婚的戶長是最強勁的成長族群。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然戶長不一定是屋主，但從戶長人數變化大概也可以推斷市場買盤樣貌，除了結婚首購等剛性買盤外，單身族群購屋數量也在增加，與市場推案M型化的趨勢吻合。

另外，他指出，新青安政策也讓部分單身族得以先行購屋，而近年房屋稅制改革也發現短期戶數大量增加，顯示市場也出現一波分戶設籍節稅行為，許多因素都導致統計上出現小戶與單身狀況，平均每戶人數剩下2.35人也寫下歷史新低紀錄。

曾敬德表示，家戶人口數越來越精簡已經是一種社會趨勢，而這幾年出現的交屋潮，新房子的房屋評定價格又特別高，也出現分戶設籍的節稅需求，建議民眾要清楚相關的節稅規定，包括持有稅負的房屋稅、地價稅，另外交易時可能產生的房地合一稅負，設籍的相關規定，日後出售時才能享有稅負優惠。

據不動產資訊平台資料顯示，過去10年台灣戶長增加138萬人，單身未婚戶長增加61.6萬人，幾乎是有偶戶長增幅32.9萬人的兩倍。信義房屋／提供
據不動產資訊平台資料顯示，過去10年台灣戶長增加138萬人，單身未婚戶長增加61.6萬人，幾乎是有偶戶長增幅32.9萬人的兩倍。信義房屋／提供

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