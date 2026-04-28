大同醫護攜手工研院 串聯AI搶進宅醫療商機

大同醫護與工業技術研究院簽署生醫創新跨域合作平台策略夥伴協議，攜手推動智慧醫療與在宅照護發展。隨著高齡化社會與醫療服務需求提升，醫療模式正由院內延伸至居家與社區場域，資料整合與臨床決策支援能力成為關鍵基礎。

資料標準化、AI臨床應用、在宅醫療為本次合作三大主軸，大同醫護將主導FHIR（Fast Healthcare Interoperability Interoperability Resouces）國際醫療資料標準化與跨系統整合，建立醫療資料互通基礎；工研院則透過其AI醫療整合平台MedBobi 2.0導入多模態AI技術，發展臨床決策支援應用。雙方並透過Living Lab場域驗證機制，於實際醫療場域進行測試，逐步建立可落地且可複製的應用模式，作為後續擴展至醫院體系與在宅照護市場的重要基礎。

應用路徑由工研院院內Living Lab關鍵場域啟動，逐步擴展至醫療院所門診、住院與急診流程，並延伸至在宅醫療與遠距照護場景，建立從醫院到居家的完整照護體系。透過大同醫護FHIR ONE與工研院MedBobi 2.0的整合，醫療資料可即時串接並回傳臨床端，強化照護連續性與即時決策能力。

工研院院長張培仁表示，透過MedBobi 2.0整合平台結合FHIR國際醫療資料交換標準，可有效串聯醫療機構與在宅照護設備，建立跨場域資料流通機制，作為推動智慧醫療與數位健康發展的重要基石。

大同醫護董事長高明慧指出，本次合作將以醫療資料標準化與平台化為核心，將智慧照護需求轉化為可落地且可複製的解決方案，並透過場域驗證累積實務經驗，作為後續擴展與推廣的重要依據。

隨著智慧醫療與在宅照護需求持續提升，本合作亦將以示範場域為基礎，逐步擴展至區域醫院、長照機構與社區照護體系，帶動相關應用發展。透過標準化資料與AI應用整合，不僅有助於提升醫療效率與品質，也可減輕醫護人員負擔，並促進醫療服務模式轉型，以病人為中心。

行政院去年初核定健康台灣深耕計劃，5年期程至2029年共編列489億元推動，其中智慧醫療結合健康照護即為重要工作項目之一。大同醫護深耕醫療資訊30年，以服務全台26家部立醫院複雜流程的實戰經驗，協助包含醫學中心等之醫療院所導入FHIR國際醫療資料交換標準，讓不同醫療系統安全快速地交換病歷與資訊，實現資料互通共享。大同醫護與工研院將持續深化合作，從在宅照護場域驗證出發，逐步邁向規模化推廣，打造具示範性與可擴散性的智慧醫療解決方案。