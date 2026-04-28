華新：今年AI需求爆發帶來建設商機 為電線電纜、不銹鋼迎成長動能

華新（1605）2025年營業報告書出爐，展望今年整體營運，華新麗華董事長焦佑倫表示，AI需求爆發所帶來的建設商機，將為電線電纜及不銹鋼事業帶來新的成長動能與機會。

不銹鋼事業由於歐洲及中國大陸分別採取不同措施穩定市場供需，預期整體表現將優於去年，在歐洲市場方面，碳稅的實施及Safeguard配額調整，將有利於歐洲不銹鋼市場供需穩定。

另外，中國大陸對鋼鐵產品的出口管制及嚴控大陸境內鋼鐵產能增長的政策，也有望使整個亞洲及中國大陸內需鋼鐵市場供需趨於穩定。

華新2025年稅後純益31.8億元，每股稅後純益0.75元，針對去年營運表現，華新表示，不銹鋼事業台灣及歐洲受到關稅壁壘影響；而大陸市場因房地產衰退，需求持續疲軟影響獲利，惟能源、汽車及AI產業用料需求於下半年逐漸加溫，可望帶來新的成長動能。

電線電纜事業因強韌電網計畫及建廠需求增加，獲利表現穩定。資源事業受到不銹鋼不景氣，影響產品售價及獲利表現。轉投資公司受到AI伺服器需求成長帶動，獲利表現高於預期。

展望今年三大事業，在電線電纜事業方面，華新指出，台灣線纜事業掌握強韌電網及AI爆發所帶來資料中心建置與建廠商機，並透過服務模式創新增加客戶黏著度，期能抵銷房地產降溫所帶來的影響。

海纜事業則加速認證及案場需求追蹤，目標成為國內離岸風電國產化之關鍵供應商，並立足台灣開拓國際市場。大陸線纜除聚焦提升國網、南網得標實績外，同時積極拓展外銷、AI資料中心、新能源等產業應用市場。

不銹鋼事業方面，除受惠於歐洲、亞洲與中國大陸市場供需趨於平衡穩定之外，台灣及大陸將落實品牌價值，以提升客戶信賴及推動產品升級，同時掌握AI伺服器液冷系統與汽車市場；歐洲在碳關稅CBAM，以及新防禦措施Safeguard實施後，可帶來顯著的銷量增長外，並持續增加航太、油氣等產業應用，以推動產品升級。

資源事業方面，由於印尼政府縮減鎳礦配額，預期今年整體鎳原料成本波動將加劇，資源事業將因應市場波動，動態調整產品價格及組合，並優化製程以提升生產效率；同時，開發綠色製程及低碳生產，以提升永續競爭力。