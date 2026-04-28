北車商場經營權易主 新光三越、微風今齊發聲明各表立場

台鐵台北車站商場經營權招標結果出爐，由新光三越取得最優申請人資格；對此，新光三越與微風28日分別發表聲明，一方表達將推動後續作業，另一方則就評選程序提出異議。

新光三越表示，後續將依規定與臺鐵公司進行議約與簽約作業。在規劃方面，將以臺北車站為核心，呼應台北西區門戶計畫的發展願景，串聯南西商圈與台北站前商圈，透過近450萬會員生態圈、創新零售科技，與軟硬體設備升級，提供消費者更多更好的服務，並加入藝術文化、潮流業態的多元感官體驗，讓「城市客廳」成為新國門驕傲。

針對甄審結果，微風則提出程序面質疑。微風表示，已依法提出正式異議，本案評選過程中，已出現多項程序相關疑義，包括評選結果於正式公告前即在市場間流通，是否影響資訊一致性與程序公正性；另就評審委員之資格適格性及利益迴避程序是否確實依規範執行，相關事實亦有待主管機關進一步說明；此外，本案屬交通場站重大公共建設，唯一具工務專業背景的評審委員，竟未出席此一攸關重大公共建設的甄審會議，相關評審出席狀況及其對最終評分影響，亦應一併對外清楚交代。

臺北車站為國家重要交通場站，其營運涉及公共利益、旅運品質及國門形象。此類案件的評選程序，應具備高度透明性與可受檢驗性。本案在異議程序尚未釐清的情況下即完成公告，相關程序是否影響救濟機制的實質效果，亦有必要進一步說明。

微風強調，一向尊重評選制度，惟對於涉及程序正當性的具體疑義，已依法提出異議並啟動後續程序。呼籲相關單位就評選過程、評分形成及相關程序等外界關注事項妥善處理，審慎辦理本案相關事務，以確保合法權益、公共利益與制度公信力。