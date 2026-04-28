新光三越進軍北車商場 攜手台鐵打造「城市客廳」串聯南西、站前商圈

台鐵公司今天宣布，台北車站商場經營權招標案由新光三越取得，對此結果，微風廣場表示，對於涉及程序正當性之具體疑義，已依法提出異議並啟動後續程序。新光三越指出，將呼應台北西區門戶計畫的發展願景，串聯南西商圈與台北站前商圈，攜手台鐵公司打造「城市客廳」，成為新國門驕傲。

台北車站是全台運量最大交通樞紐、北車商場經營招標案，吸引八強人馬角逐，最後是由百貨龍頭新光三越出線，取代現有經營者微風廣場，拿下北車商場未來15年加8年（可優先續約8年）共計23年的經營權。

對於台鐵公司今日公告「台北車站大樓 G+2、G+1、U-1 層增建、改建、修建及營運移轉案」由新光三越獲選最優申請人。新光三越指出，將秉持服務初心攜手台鐵公司打造「城市客廳」。同時感謝台鐵公司的肯定與信任，後續將依規定與台鐵公司進行議約與簽約作業。

接手後的大方向，新光三越表示，將以台北車站為核心，呼應台北西區門戶計畫的發展願景，串聯南西商圈與台北站前商圈，透過近450萬會員生態圈、創新零售科技，與軟硬體設備升級，提供人們更多更好的服務，並加入藝術文化、潮流業態的多元感官體驗，讓「城市客廳」成為新國門驕傲。