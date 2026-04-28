快訊

「親手破壞我家庭」范姜彥豐怒告粿粿、王子 判賠100萬判決書將公開

羅生門…國小生持刀霸凌案 中鋼爸喊冤：自己小孩才是受害者

怎取得通行許可？159億豪華遊艇勇闖荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

聽新聞
0:00 / 0:00

正揚生醫掌握再生醫療核心技術主權 正式啟動授權回歸與業務重組

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
正揚生醫董事長曾育弘。記者謝柏宏／攝影
正揚生醫董事長曾育弘。記者謝柏宏／攝影

正揚生醫28日宣布，收到合作夥伴澳洲Cambium Bio來函，由於艾瑞生醫經營權更迭，導致正揚無法對技術與研發進度充分掌握，已違反原先授權的本質與喪失接受授權資格，要求正揚收回對艾瑞「去纖維蛋白原人類血小板裂解液（FD-hPL）」專利技術的製造、使用與銷售之授權。

正揚生醫董事長曾育弘指出，先前從Cambium取得FD-hPL專利技術後，基於營運策略考量，將該專利技術授權給艾瑞以共同開發、製造相關產品，並交由艾瑞公司獨家進行產品銷售。日前因艾瑞經營權變動，為後續合作投入變數，亦使艾瑞喪失持續獲得授權之資格。Cambium基於核心技術的完整性，遂發函要求正揚撤銷對艾瑞的FD-hPL專利製造與應用技術的授權，以降低未來的變數。

曾育弘表示，正揚了解Cambium的顧慮，也於27日正式發函艾瑞終止授權，並發布聲明，向外界說明原委。他強調，正揚已發函通知艾瑞全面撤銷艾瑞針對FD-hPL核心專利技術之製造與使用授權，與正揚合作的開發專案，也完全中止，原授權回歸正揚主導，重整規劃並落實FD-hPL的全球商業布局。

正陽表示，根據此一聲明，本次授權撤銷，關鍵在於艾瑞已喪失其原本賴以承接授權之法律基礎。根據原有授權合約精神中，規範相關技術之轉授權須受授權方具備「關係企業（Affiliate）」身分（持股逾 50% 或具實質控制關係）。

然而，正揚的持股除因先前引進投資人已降至約19%外，隨著2026年4月24日艾瑞經營權變更後，正揚亦喪失對艾瑞公司董事會控制權，使艾瑞不再符合原合約中「關係企業」之定義，亦使2016年所簽署之相關協議失去存續依據。

Cambium已正式發出重大違約通知，認定原授權架構已不具合法性，並要求艾瑞停止所有技術使用與產品銷售。Cambium同時明確表示，若未於期限內完成改善，將採取侵權訴訟等法律行動。

正揚表示，針對此一發展，正揚已啟動業務切割與過渡安排，全面收回產品開發、生產與商業化之控制權。公司強調，未來FD-hPL相關產品將由正揚及其關係企業直接負責營運。而FD-hPL技術為血小板裂解液產品之關鍵製程基礎，在授權正式撤銷後，艾瑞目前於市場上銷售之相關產品也已失去合法製造的權利。

正揚指出，與Cambium合作研發的眼科新藥Elate Ocular®，即為運用FD-hPL為關鍵原料研發的產品，日前已獲得台灣衛福部食藥署（TFDA）之「藥品專案諮詢輔導」資格，可縮短審查時程，大幅加速開發進度。

Elate Ocular並已取得美國FDA的快速審查（Fast Track）與孤兒藥資格，有望快速搶占病患持續增長的乾眼症與眼角膜損傷市場，且有潛力開發以血小板來源外泌體（EVs）作為藥物傳遞系統的新藥，或是作為牙周病等高盛行率疾病的創新療法，潛力雄厚。

曾育弘強調，授權收回後，公司將持續以確保核心技術智慧財產權的完整性與自主性為前提，在TFDA專案輔導下，通過高規格的審查標準，持續推進產品的研發進程，並持續以hPL技術為研發平台，研發與製造再生醫療所需的培養液原料以及創新療法，為全球病患提供創新的再生醫療選擇。

澳洲 纖維

延伸閱讀

廌家科技將於4月28日登錄興櫃

OpenAI合作授權大修 微軟雲端不再獨占

智慧經營／世界先進董事長方略 AI+ 永續 提升企業韌性

相關新聞

新光三越進軍北車商場 攜手台鐵打造「城市客廳」串聯南西、站前商圈

台鐵公司今天宣布，台北車站商場經營權招標案由新光三越取得，對此結果，微風廣場表示，對於涉及程序正當性之具體疑義，已依法提出異議並啟動後續程序。新光三越指出，將呼應台北西區門戶計畫的發展願景，串聯南西商

台北預售房市赫見「兩大驚奇」 專家：實力雄厚

台北市地政局公布最新不動產市場動態分析，馨傳不動產執行長何世昌表示，最新季報數據有兩大驚奇點。

北車商場經營權招標結果揭曉 新光三越：將打造「城市客廳」

台鐵台北車站商場經營權招標結果出爐，由新光三越取得最優申請人資格。新光三越28日表示，感謝臺鐵公司的肯定與信任，後續將依規定推動議約與簽約作業，並規劃以台北車站為核心據點，串聯西區商圈發展，打造結合零

近10年單身未婚戶長大增逾60萬人 專家：三大原因影響

結婚不再是買房唯一動力；據不動產資訊平台資料顯示，過去10年台灣戶長增加138萬人，單身未婚戶長增加61.6萬人，幾乎是有偶戶長增幅32.9萬人的兩倍。

桃園八德「白鷺安居」打造全齡社區 斥資65億元拚2029年完工

國家住都中心28日在桃園市八德區舉行「白鷺安居」社會住宅動土典禮，該案為中央在桃園動工的第17處社宅，也是八德區首案，將興建933戶住宅，並首度結合一棟社宅附設的綜合長照大樓，總工程經費約65億1,0

新竹縣台知園區範圍拍板450公頃 拚8月舉辦正式聽證會

新竹縣議員蔡志環關注台知園區開發案最新時程，台知園區是重大建設，也是新竹縣的五箭之一。希望台知園區跟隨科三開發案，能有更進步的成績出來。對此，新竹縣長楊文科回應，目前台知園區確定今年8月中下旬辦理正式

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。