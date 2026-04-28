正揚生醫掌握再生醫療核心技術主權 正式啟動授權回歸與業務重組

正揚生醫28日宣布，收到合作夥伴澳洲Cambium Bio來函，由於艾瑞生醫經營權更迭，導致正揚無法對技術與研發進度充分掌握，已違反原先授權的本質與喪失接受授權資格，要求正揚收回對艾瑞「去纖維蛋白原人類血小板裂解液（FD-hPL）」專利技術的製造、使用與銷售之授權。

正揚生醫董事長曾育弘指出，先前從Cambium取得FD-hPL專利技術後，基於營運策略考量，將該專利技術授權給艾瑞以共同開發、製造相關產品，並交由艾瑞公司獨家進行產品銷售。日前因艾瑞經營權變動，為後續合作投入變數，亦使艾瑞喪失持續獲得授權之資格。Cambium基於核心技術的完整性，遂發函要求正揚撤銷對艾瑞的FD-hPL專利製造與應用技術的授權，以降低未來的變數。

曾育弘表示，正揚了解Cambium的顧慮，也於27日正式發函艾瑞終止授權，並發布聲明，向外界說明原委。他強調，正揚已發函通知艾瑞全面撤銷艾瑞針對FD-hPL核心專利技術之製造與使用授權，與正揚合作的開發專案，也完全中止，原授權回歸正揚主導，重整規劃並落實FD-hPL的全球商業布局。

正陽表示，根據此一聲明，本次授權撤銷，關鍵在於艾瑞已喪失其原本賴以承接授權之法律基礎。根據原有授權合約精神中，規範相關技術之轉授權須受授權方具備「關係企業（Affiliate）」身分（持股逾 50% 或具實質控制關係）。

然而，正揚的持股除因先前引進投資人已降至約19%外，隨著2026年4月24日艾瑞經營權變更後，正揚亦喪失對艾瑞公司董事會控制權，使艾瑞不再符合原合約中「關係企業」之定義，亦使2016年所簽署之相關協議失去存續依據。

Cambium已正式發出重大違約通知，認定原授權架構已不具合法性，並要求艾瑞停止所有技術使用與產品銷售。Cambium同時明確表示，若未於期限內完成改善，將採取侵權訴訟等法律行動。

正揚表示，針對此一發展，正揚已啟動業務切割與過渡安排，全面收回產品開發、生產與商業化之控制權。公司強調，未來FD-hPL相關產品將由正揚及其關係企業直接負責營運。而FD-hPL技術為血小板裂解液產品之關鍵製程基礎，在授權正式撤銷後，艾瑞目前於市場上銷售之相關產品也已失去合法製造的權利。

正揚指出，與Cambium合作研發的眼科新藥Elate Ocular®，即為運用FD-hPL為關鍵原料研發的產品，日前已獲得台灣衛福部食藥署（TFDA）之「藥品專案諮詢輔導」資格，可縮短審查時程，大幅加速開發進度。

Elate Ocular並已取得美國FDA的快速審查（Fast Track）與孤兒藥資格，有望快速搶占病患持續增長的乾眼症與眼角膜損傷市場，且有潛力開發以血小板來源外泌體（EVs）作為藥物傳遞系統的新藥，或是作為牙周病等高盛行率疾病的創新療法，潛力雄厚。

曾育弘強調，授權收回後，公司將持續以確保核心技術智慧財產權的完整性與自主性為前提，在TFDA專案輔導下，通過高規格的審查標準，持續推進產品的研發進程，並持續以hPL技術為研發平台，研發與製造再生醫療所需的培養液原料以及創新療法，為全球病患提供創新的再生醫療選擇。