北車商場案出爐…新光三越：感謝臺鐵肯定 將串聯南西與站前商圈

臺鐵公司於28日公告「臺北車站大樓 G+2、G+1、U-1 層增建、改建、修建及營運移轉案」由新光三越獲選最優申請人，新光三越表示，感謝臺鐵公司的肯定與信任，後續將依規定與臺鐵公司進行議約與簽約作業。

新光三越表示，將以臺北車站為核心，呼應台北西區門戶計畫的發展願景，串聯南西商圈與台北站前商圈，透過近450 萬會員生態圈、創新零售科技，與軟硬體設備升級，提供人們更多更好的服務，並加入藝術文化、潮流業態的多元感官體驗，讓「城市客廳」成為新國門驕傲。

新光三越在北車商場優勢包含：一是可串聯既有站前店與車站商場，形成導流效益；二是透過精緻化裝修提升整體服務品質；三是具備長期百貨營運經驗，能支撐大型場域轉型。相較之下，其增改建計畫具體度與整體敘事完整性，被認為是勝出關鍵。

評選結果背後，也反映出台鐵對北車商場「翻轉」的期待。台北車站每日進出人流高達60萬人次，但商場年營收長期難以突破30億元，顯示人流未能有效轉化為消費動能。業界分析，主因在於商場空間與經營權長期分散，一樓大廳、二樓商場與地下街分屬不同業者，動線斷裂、場域破碎，難以形成連續消費體驗。

在此背景下，具備逾30年經驗的百貨龍頭新光三越，被視為具備整合能力的最佳人選。市場預期，其可透過品牌組合、會員系統與跨館活動整合，將原本「下車即離開」的動線，轉化為由月台延伸至站前商圈的「生活廊道」。再搭配點數整合、聯名活動與場域改造，讓旅客自下車起即進入連續性的消費情境。這種整體規劃，對期待北車發揮樞紐整合效益的評審而言，具高度吸引力。

對新光三越而言，全台營業據點將擴增至十七處，透過「會員面、活動面、策略面」的三大升級，將為其集團邁向千億元營收目標提供強勁動力。