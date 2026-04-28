聽新聞
0:00 / 0:00
北車商場經營權招標結果揭曉 新光三越：將打造「城市客廳」
台鐵台北車站商場經營權招標結果出爐，由新光三越取得最優申請人資格。新光三越28日表示，感謝臺鐵公司的肯定與信任，後續將依規定推動議約與簽約作業，並規劃以台北車站為核心據點，串聯西區商圈發展，打造結合零售、文化與生活體驗的複合空間。
新光三越指出，將以臺北車站為核心，呼應台北西區門戶計畫的發展願景，串聯南西商圈與台北站前商圈，透過近450萬會員生態圈、創新零售科技，與軟硬體設備升級，提供人們更多更好的服務，並加入藝術文化、潮流業態的多元感官體驗，讓「城市客廳」成為新國門驕傲。
台鐵本次公告之「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」，由新光三越自多家競標者中脫穎而出，取得未來「15+8」年經營權。市場原有包括微風、統一集團及JR東日本等業者參與競標，競爭激烈。
對於同業提出程序質疑，新光三越未多作評論，僅表示將依招標規範持續推進後續作業，並專注於未來營運規劃與服務升級。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。