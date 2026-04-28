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桃園八德「白鷺安居」打造全齡社區 斥資65億元拚2029年完工

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
桃園市白鷺安居今舉辦動土典禮。國住都／提供
桃園市白鷺安居今舉辦動土典禮。國住都／提供

國家住都中心28日在桃園市八德區舉行「白鷺安居」社會住宅動土典禮，該案為中央在桃園動工的第17處社宅，也是八德區首案，將興建933戶住宅，並首度結合一棟社宅附設的綜合長照大樓，總工程經費約65億1,040萬元，全由中央出資，預計2029年完工，未來可同時強化在地居住與長照服務量能。

內政部長劉世芳表示，居住正義是政府重要政策方向，隨著《住宅法》修正通過，未來社會住宅將保留20%給「婚育家庭」，以「白鷺安居」為例，933戶中預計提供近200戶給育兒家庭，協助年輕人安心成家。

本案最大特色為附設的綜合長照大樓，規劃為地上6層建築，未來將設置小規模多機能服務中心、團體家屋及住宿式長照機構，以「長照3.0」在地安養為核心，打造全齡共融社區。

「白鷺安居」基地位於八德區興仁路二段與合興二街一帶，前身為國軍退輔會桃園榮民工廠，規劃5棟地上14層、地下2層建物，除933戶住宅外，另設8間店鋪及1處托嬰中心，提升婚育家庭的生活便利性。

周邊生活與醫療機能成熟，鄰近夢幻公園、興仁親子公園、幸福黃昏市場、中壢長榮醫院及衛福部桃園醫院，並有中正國小、永豐高中國中部及市立圖書館自強分館等教育資源，適合家庭居住。

交通方面，基地車程約7分鐘可達內壢火車站與台1線，15分鐘內可銜接國道1號及國道2號，通勤便利，亦可支援元智大學學生租屋需求，以及埔頂工業區、中壢產業園區與美超微亞太科技園區等就業人口居住需求。

桃園市白鷺安居今舉辦動土典禮。國住都／提供
桃園市白鷺安居今舉辦動土典禮。國住都／提供

住宅法 社會住宅 桃園

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