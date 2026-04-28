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新竹縣台知園區範圍拍板450公頃 拚8月舉辦正式聽證會

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
針對敬老卡部分，蔡志環說，期盼敬老愛心卡除交通補助外，還能給予長輩生活上的支持。希望縣長考慮升級敬老愛心卡使用並整合長照。記者郭政芬／攝影
針對敬老卡部分，蔡志環說，期盼敬老愛心卡除交通補助外，還能給予長輩生活上的支持。希望縣長考慮升級敬老愛心卡使用並整合長照。記者郭政芬／攝影

新竹縣議員蔡志環關注台知園區開發案最新時程，台知園區是重大建設，也是新竹縣的五箭之一。希望台知園區跟隨科三開發案，能有更進步的成績出來。對此，新竹縣長楊文科回應，目前台知園區確定今年8月中下旬辦理正式聽證會，聽證完畢後，就能將資料送都市計畫委員會討論。

蔡志環今天在議會總質詢，她表示台知園區為國家重大建設之一，與科三、AI智慧園區及桃竹苗大矽谷等整體發展策略密切相關，具高度連動性，呼籲縣府持續加強與中央溝通，盡速完成審議程序，讓地方建設能夠如期推動。

產業發展處長陳盈州說明，去年7月完成說明會後，已將資料送交經濟部，原預期啟動國家重大建設驗證程序，然因地方反對聲音反映到中央，導致經濟部對驗證範圍產生疑義，經跨部會協調後已正式釐清，將以整體450公頃作為國家重大建設範圍，而非僅限142公頃產業專區。後續將依序辦理，目標於8月中下旬辦理正式聽證會。聽證會程序並非決定開發案「通過或否」，而是將各項爭點與事實完整記錄，作為後續審議依據。

 

楊文科說，今年他到工研院參加動土時，當面向行政院長卓榮泰提出希望卓院長重視台知跟科三計畫，目前都有很重大的進展。目前台知園區確定今年8月中下旬辦理正式聽證會，聽證完畢後，就能將資料送都市計畫委員會討論。科三目前進度則是第6次專案小組已經審竣，目前補充資料後將送大會，如大會通過將可向前邁進。縣府持續追蹤推動，感謝志環議員對重要計畫提出很好的看法跟建議。

針對敬老卡部分，蔡志環說，期盼敬老愛心卡除交通補助外，還能給予長輩生活上的支持。希望縣長考慮升級敬老愛心卡使用並整合長照，未來長輩可以透過社區照顧或家庭代購，將點數補助擴大至藥局、農會及民生通路，並建議評估將每月500點提升至800或1000點，希望長期臥床失能者也能受惠。楊文科回應，對於擴大敬老愛心卡使用範圍及增加點數提議，這些意見非常好，會立即請高齡長照處進行相關規畫，並按照財務情形研議。 

新竹 楊文科 新竹縣

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