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小北百貨衝展店拚200家 北部物流倉17,000坪明年底完工

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
小北百貨副總張書賓(右)表示，今年全台店數將突破200店。記者嚴雅芳／攝影
小北百貨副總張書賓(右)表示，今年全台店數將突破200店。記者嚴雅芳／攝影

小北百貨加速擴張版圖並同步強化後勤體系。副總張書賓28日表示，目前全台門市約194家，今年將積極展店，全年至少新增6家、上看10家，帶動總店數突破200家；同時啟動北部物流倉建置，規劃約17,000坪、預計明年底完工，未來可支援200至250家門市，搭配今年7至8月完成的ERP系統升級，為營運效率與後續資本市場布局提前鋪路。

在區域布局上，小北百貨近年展店重心轉向中、北部市場，東部則鎖定宜蘭與花蓮據點，為首度進軍東台灣，預計下半年陸續開出。張書賓表示，小北百貨去年在未展店情況下，同店營收仍成長約2%，展現既有門市穩健動能，今年同店成長目標上看3%，並透過新店挹注帶動整體營收擴大。

公司指出，過去兩年因疫情後競爭加劇與內部系統調整，展店步調相對保守，在體質優化後，今年已重新啟動擴張節奏。配合展店策略，店型維持以約200坪街邊店為主，強調「一次購足」與24小時全年無休，商品涵蓋民生用品、文具與五金等多元品項，以提升來客黏著度與消費便利性。

物流與供應鏈方面，目前小北百貨全台僅設台南總倉，北部物流倉將成為第二座據點，完工後可望大幅提升北部配送效率並支撐展店需求。南部（台南、高雄屏東）門市數目前約占整體一半，未來隨北部倉儲到位，區域發展將更趨均衡。

面對競爭，小北百貨將整體零售業視為對手，包括量販與超市通路。公司表示，公司在五金百貨與生活百貨品類具一定優勢，但若以整體零售規模觀察仍屬後段，後續將透過展店與供應鏈升級逐步提升市占。

數位布局方面，小北百貨已推出電商與APP服務，但目前占比仍低，定位以服務延伸與OMO為主，補足未設點區域的消費需求。隨ERP系統完成導入，內部營運、作業流程與制度管理效率可望進一步提升，支撐中長期成長動能。

屏東 高雄 營收

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