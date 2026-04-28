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勤業眾信攜手金門國家公園 永續合作從MOU走向實戰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
左起依序為金門國家公園管理處辦事員莊哲禎、金門國家公園管理處處長黃子娟、財團法人慈濟傳播人文志業基金會募心募愛室副總監鄭佳奇、勤業眾信永續轉型服務副總經理王玫璇、勤業眾信永續轉型服務顧問陳然、國家公園署前副署長陳貞蓉、金門國家公園管理處蘇芊遐。後排(左起)：金門國家公園管理處副處長蔡立安、勤業眾信永續轉型服務專案協理徐國豪、勤業眾信永續轉型服務資深顧問蕭廷潤。業者／提供
左起依序為金門國家公園管理處辦事員莊哲禎、金門國家公園管理處處長黃子娟、財團法人慈濟傳播人文志業基金會募心募愛室副總監鄭佳奇、勤業眾信永續轉型服務副總經理王玫璇、勤業眾信永續轉型服務顧問陳然、國家公園署前副署長陳貞蓉、金門國家公園管理處蘇芊遐。後排(左起)：金門國家公園管理處副處長蔡立安、勤業眾信永續轉型服務專案協理徐國豪、勤業眾信永續轉型服務資深顧問蕭廷潤。業者／提供

勤業眾信聯合會計師事務所與內政部國家公園署金門國家公園管理處28日展開交流，正式將雙方去年底簽署的合作備忘錄（MOU）從共識推進到實際行動，聚焦金門國家公園在永續議題上的創新做法，並探討如何與國際永續趨勢接軌。

這次交流是在國家公園署署長王成機支持下推動，由金門國家公園管理處處長黃子娟主導，強調「Team國家公園」的公私協力模式，透過資源共享與跨域合作，提升整體治理能力。

黃子娟指出，金門國家公園除了持續推動自然環境保育，也在保存閩南聚落時，嘗試跳脫過去「文化凍結」的思維，朝向讓傳統建築與在地生活共存共榮的方向發展，在保育與發展之間取得平衡，並提升居民生活品質，這樣的作法也呼應ESG核心精神。

從專業角度來看，勤業眾信永續轉型服務團隊負責人李介文表示，隨著自然環境與公私部門運作愈來愈緊密，氣候、生態、社會與治理等議題已無法分開看待，而金門國家公園正是一個結合多面向的場域，希望透過趨勢分享，協助其推動永續發展。

此次交流由勤業眾信永續發展與風險管理顧問公司副總經理王玫璇領軍，分享全球永續發展最新趨勢，內容涵蓋氣候變遷因應、自然相關財務揭露（TNFD）、自然正成長策略、社會相關財務揭露（TISFD）與人權風險管理，以及國際財報準則中與永續揭露相關的IFRS S1與IFRS S2等重要規範。

透過這些議題，雙方進一步討論如何在國際永續框架下，將金門特有的自然生態、文化聚落與長期保育成果，轉化為可與國際接軌的共同語言，讓金門國家公園在面對新興永續挑戰時，能展現具體治理成果。

王玫璇指出，金門國家公園同時具備生態資源、文化資產與在地社會網絡，是少數能整合三者的場域。透過公私協力與資源整合，不僅有助於提升治理韌性與國際能見度，也更有機會吸引具ESG理念的企業投入，帶動環境保育與地方發展同步成長。

金管處表示，近年已積極建立公私協力平台，在黃子娟帶領下展現「主動治理」的方向，未來也希望引進更多專業資源與管理經驗，提升治理透明度與效率。此次交流象徵雙方合作進一步深化，未來將持續以實際行動，推動符合台灣情境的永續轉型，為金門及國家公園發展奠定長期基礎。

國家公園 永續 內政部

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