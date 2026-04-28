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台北預售房市赫見「兩大驚奇」 專家：實力雄厚

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

台北市地政局公布最新不動產市場動態分析，馨傳不動產執行長何世昌表示，最新季報數據有兩大驚奇點。

最大驚奇點是士林區的預售屋均價，從去年第3季每坪116萬元，第4季降至93萬元，大跌近二成。

一季暴跌兩成，讓人不可思議，推測原因，應是相對低單價的社子地區建案成交量大，拖累全區均價所致。若以社子地區行情而論，每坪單價7字頭至8字頭，其實不算跌價。

第二個驚奇點則是，預售屋35坪以下的成交比例只有41%，其中購買20坪以下房型的更只有1成多。而36坪以上的成交占比接近六成。

這數據顯示，台北預售房價雖然很貴，但買得起的人，仍會選擇買稍大一點、較宜居的房型，原因是否與台股大賺有關係、口袋有錢值得觀察，可確定的是，現在台北市預售屋買家實力雄厚，不會因為房價高就買很小的房子。

何世昌表示，最新季報，萬華區均價攀升至117萬元/坪，成為第八貴的行政區，也引人注意。

不過，萬華單價上揚主要是北萬華近捷運的低總價、高單價小宅案順銷所帶動。實際上，萬華區預售屋建案價格落差很大，尤其南萬華建案價格遠比帳面均價低很多。

整體來看，2025年第4季台北市預售屋市場處在「高檔盤整」、「量增價穩」階段。

114年第4季北市主流住宅產品及價格。資料來源／台北市地政局
114年第4季北市主流住宅產品及價格。資料來源／台北市地政局

114年第4季台北市全市及12行政區成交單價。資料來源／台北市地政局
114年第4季台北市全市及12行政區成交單價。資料來源／台北市地政局

預售屋 台北

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