北車商場由新光三越拿下？微風：正式提出異議

台北車站商場經營權招標結果揭曉，台鐵28日宣布台北車站商場招標案的最優申請人由新光三越拿下，包括微風、統一集團與JR東日本等競爭對手勝出，取得未來「15＋8」年經營權。對此，針對國營臺灣鐵路股份有限公司公告之「臺北車站大樓營運移轉案」甄審結果，微風廣場實業股份有限公司已依法提出正式異議。

微風指出，本案評選過程中，已出現多項程序相關疑義，包括評選結果於正式公告前即在市場間流通，是否影響資訊一致性與程序公正性；另就評審委員之資格適格性及利益迴避程序是否確實依規範執行，相關事實亦有待主管機關進一步說明；此外，本案屬交通場站重大公共建設，唯一具工務專業背景之評審委員，竟未出席此一攸關重大公共建設之甄審會議，相關評審出席狀況及其對最終評分之影響，亦應一併對外清楚交代。

微風指出，臺北車站為國家重要交通場站，其營運涉及公共利益、旅運品質及國門形象。此類案件之評選程序，應具備高度透明性與可受檢驗性。本案在異議程序尚未釐清之情況下即完成公告，相關程序是否影響救濟機制之實質效果，亦有必要進一步說明。

微風一向尊重評選制度，惟對於涉及程序正當性之具體疑義，已依法提出異議並啟動後續程序。呼籲相關單位就評選過程、評分形成及相關程序等外界關注事項妥善處理，審慎辦理本案相關事務，以確保本公司合法權益、公共利益與制度公信力。