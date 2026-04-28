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物調券效益發酵 台中產業故事館現兌換來客業績雙成長

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
物調券魅力持續發威！台中產業故事館現兌換，來客數與業績雙成長。中市經發局／提供
物調券魅力持續發威！台中產業故事館現兌換，來客數與業績雙成長。中市經發局／提供

物調券帶動參館熱潮！台中市政府經濟發展局推出「產業故事館物調券」活動，串聯台中市22處特色館舍，搭配「買200送200」超值優惠，成功帶動參觀與消費熱潮，多處熱門館舍出現兌換盛況，民眾直呼「賺到又好玩」，故事館則表示，整體來客數明顯提升。

經發局指出，此次物調券不僅放大消費力，更有效引導人潮走入產業故事館。其中，「霧峰林家宮保第園區」成為熱門景點，現場湧現兌換物調券民眾，直接兌換門票入園參觀，從領券到入場流程順暢便利，不少遊客表示「物調券真的很讚」，現場氣氛熱絡。

「霧峰農會酒莊」同樣吸引大批人潮，結合物調券優惠放大消費效益，推出使用2張物調券即可兌換300公克在地香米的加碼方案，吸引民眾專程排隊兌換並加碼採購，邊逛邊買、滿載而歸，帶動業績明顯成長。

此外，「伊莎貝爾烘焙觀光工廠」結合來館送曲奇繪馬與消費贈送台中十大伴手禮首獎「布雪蛋糕」，吸引眾多親子家庭參與，孩子體驗手作樂趣，大人輕鬆選購伴手禮，館內洋溢溫馨熱鬧氛圍。

經發局表示，其他館舍也同步推出多元優惠回饋，整體帶動來客數與消費動能，活動期間人潮與營業額均明顯成長，預估整體提升二成，展現政策帶動消費的具體成效。透過「買200送200」機制，讓民眾消費更有感、業者成長更有力。

經發局強調，未來將持續擴大慶典經濟效益，深化產業與觀光資源串聯，讓民眾持續感受：「好玩、好買、好逛」的台中魅力。

伊莎貝爾烘焙觀光工廠大人輕鬆選購伴手禮，館內洋溢溫馨熱鬧氛圍。中市經發局／提供
伊莎貝爾烘焙觀光工廠大人輕鬆選購伴手禮，館內洋溢溫馨熱鬧氛圍。中市經發局／提供

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