快訊

7年來首例！台男遊名古屋染麻疹 日本旅遊建議升為一級「注意」

新北藍合整合成功！李四川民調勝出 黃國昌說到做到祝福

淪為慣老板？北一女爆苛扣加班費、霸凌 派遣工淚訴壓力大到憂鬱症

聽新聞
0:00 / 0:00

小北百貨拚200店！首跨東部空白區 今年營收挑戰成長3%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

小北百貨於28日舉辦32周年記者會，為加速擴張版圖，副總經理張書賓表示，今年門市數可望突破200店，並首度跨足東部市場，預計於宜蘭、花蓮開出新據點。另外，去年整體營收與單店業績皆維持約2%的成長，今年拚成長3%成長，期望隨著新店開出與來客回溫，進一步帶動整體業績提升。

小北百貨目前全台門市約195間，過去兩年因應疫情後市場變化與內部體質調整，展店腳步相對保守，期間雖有關閉少數門市，但同步開出新店，使整體店數維持持平。隨著組織與營運基礎逐步穩定，公司今年將重新加快展店節奏，帶動營運動能。

在區域策略上，張書賓指出，目前據點仍高度集中於南部，台南、高雄屏東合計占比近半。為加速北部布局，前年投資十億元的新竹湖口倉儲，預計今年會動工，明年底啟用，預計可以支撐未來開到250店的物流量體；至於東部市場，宜蘭規劃開出兩店、花蓮至少一店，部分據點已進入施工階段，最快第3季起陸續開出。

展店型態方面，小北百貨維持街邊店模式為主，單店坪數約160至250坪，店內可容納約3萬項商品，強調高密度SKU與「一次購足」的消費體驗。張書賓指出，相較大型量販通路，小北百貨更貼近社區需求，並透過24小時營業模式，滿足消費者隨時採買的便利性。

面對零售市場競爭升溫，公司認為競爭對手涵蓋量販、超市及各類生活百貨通路，市場並非重新分配，而是各業者強化自身定位。小北百貨在五金與生活百貨領域仍具一定優勢，但整體規模與大型連鎖通路相比仍有差距。

近期因國際局勢與通膨預期影響，部分民生用品出現搶購現象。小北百貨表示，目前供貨正常，未出現缺貨情形，僅針對個別商品採取適度控量措施，如單人限購一至兩件，以避免消費者過度囤貨，並配合政府政策進行價格穩定措施。

在數位與組織升級方面，小北百貨今年將導入ERP系統，預計於7至8月完成，並同步整合內部作業流程與組織架構，提升營運效率。公司表示，相關調整將作為未來資本市場布局的基礎，朝IPO方向推進。

展望後市，小北百貨目標於明年底達成200店規模，並持續擴大服務範圍至全台各鄉鎮及外島市場。張書賓強調，公司現階段仍以穩健成長為主軸，在展店與內部升級並進下，逐步強化整體競爭力。

高雄 屏東 花蓮

延伸閱讀

享溫馨掛牌上市早盤漲近2成 啟動營收成長4引擎

智慧經營／漢來美食董事長林淑婷：AI賦能 優化食材運用

好市多APP吸百萬會員 預約、優惠一站式完成

從百貨到一站式體驗！台茂購物中心領軍掀起千禧零售革命

相關新聞

台北預售房市赫見「兩大驚奇」 專家：實力雄厚

台北市地政局公布最新不動產市場動態分析，馨傳不動產執行長何世昌表示，最新季報數據有兩大驚奇點。

Uber轉投資Grab盼收購Foodpanda 公平會詳查實質控股

Uber Eats先前遞案申請併購Foodpanda於2024年遭公平會否決，2026年改由Uber為占股最大宗的Grab公司提出併購申請。對此，公平會代理主委陳志民說，公平會已經收到該案，正在請他們

小北百貨衝展店拚200家 北部物流倉17,000坪明年底完工

小北百貨加速擴張版圖並同步強化後勤體系。副總張書賓28日表示，目前全台門市約194家，今年將積極展店，全年至少新增6家、上看10家，帶動總店數突破200家；同時啟動北部物流倉建置，規劃約17,000坪

勤業眾信攜手金門國家公園 永續合作從MOU走向實戰

勤業眾信聯合會計師事務所與內政部國家公園署金門國家公園管理處28日展開交流，正式將雙方去年底簽署的合作備忘錄（MOU）從共識推進到實際行動，聚焦金門國家公園在永續議題上的創新做法，並探討如何與國際永續

物調券效益發酵 台中產業故事館現兌換來客業績雙成長

物調券帶動參館熱潮！台中市政府經濟發展局推出「產業故事館物調券」活動，串聯台中市22處特色館舍，搭配「買200送200」超值優惠，成功帶動參觀與消費熱潮，多處熱門館舍出現兌換盛況，民眾直呼「賺到又好玩

建商快看...大直損鄰案兩處公辦都更再招商 價值上看百億元

北市基泰大直鄰損案，周邊兩處因而啟動公辦都更，去年首次招商未果，東側（大直儒玉案）今年3月30日再度公告招商，北市住宅及都市更新中心經重新調整財務架構，並檢討基地地質條件及施工風險，今再宣布南側（大直

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。