小北百貨拚200店！首跨東部空白區 今年營收挑戰成長3%

小北百貨於28日舉辦32周年記者會，為加速擴張版圖，副總經理張書賓表示，今年門市數可望突破200店，並首度跨足東部市場，預計於宜蘭、花蓮開出新據點。另外，去年整體營收與單店業績皆維持約2%的成長，今年拚成長3%成長，期望隨著新店開出與來客回溫，進一步帶動整體業績提升。

小北百貨目前全台門市約195間，過去兩年因應疫情後市場變化與內部體質調整，展店腳步相對保守，期間雖有關閉少數門市，但同步開出新店，使整體店數維持持平。隨著組織與營運基礎逐步穩定，公司今年將重新加快展店節奏，帶動營運動能。

在區域策略上，張書賓指出，目前據點仍高度集中於南部，台南、高雄與屏東合計占比近半。為加速北部布局，前年投資十億元的新竹湖口倉儲，預計今年會動工，明年底啟用，預計可以支撐未來開到250店的物流量體；至於東部市場，宜蘭規劃開出兩店、花蓮至少一店，部分據點已進入施工階段，最快第3季起陸續開出。

展店型態方面，小北百貨維持街邊店模式為主，單店坪數約160至250坪，店內可容納約3萬項商品，強調高密度SKU與「一次購足」的消費體驗。張書賓指出，相較大型量販通路，小北百貨更貼近社區需求，並透過24小時營業模式，滿足消費者隨時採買的便利性。

面對零售市場競爭升溫，公司認為競爭對手涵蓋量販、超市及各類生活百貨通路，市場並非重新分配，而是各業者強化自身定位。小北百貨在五金與生活百貨領域仍具一定優勢，但整體規模與大型連鎖通路相比仍有差距。

近期因國際局勢與通膨預期影響，部分民生用品出現搶購現象。小北百貨表示，目前供貨正常，未出現缺貨情形，僅針對個別商品採取適度控量措施，如單人限購一至兩件，以避免消費者過度囤貨，並配合政府政策進行價格穩定措施。

在數位與組織升級方面，小北百貨今年將導入ERP系統，預計於7至8月完成，並同步整合內部作業流程與組織架構，提升營運效率。公司表示，相關調整將作為未來資本市場布局的基礎，朝IPO方向推進。

展望後市，小北百貨目標於明年底達成200店規模，並持續擴大服務範圍至全台各鄉鎮及外島市場。張書賓強調，公司現階段仍以穩健成長為主軸，在展店與內部升級並進下，逐步強化整體競爭力。