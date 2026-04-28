飛比惜食啟動試營運 以惜食福袋媒合剩食資源、目標9月前賣一萬包

電商行銷服務商第一網站（Firstweb Limited）28日宣布，新服務「飛比惜食」啟動試營運。憑藉「飛比網購服務生態系」強大的技術與服務量能，改善台灣餐飲零售每年逾123萬噸的剩食議題。試營運首波將主要以雙北地區為核心，目標於今年9月前售出1萬包惜食福袋，邀請全台店家與消費者共同參與綠色消費運動。

第一網站董事長盧大為指出，惜食福袋媒合不僅是回應當代消費者的購物需求，更象徵飛比將與消費者一同實踐永續價值的承諾。根據聯合國環境規劃署數據推算，每1噸食物浪費會造成超過2.5噸碳排放，能精準媒合這些即將流失的資源，不僅能減輕環境負擔，更能協助店家優化成本管理。

目前比價服務飛比網購App有超過155萬註冊使用者，飛比惜食也有信心讓上架的惜食福袋快速售罄，轉化為實質的永續影響力。

第一網站總經理李宗豪指出，目前惜食行動多由單一品牌或店家發起，若能透過有效彙整與機制建立，才能將分散的動能聚合為龐大的社會影響力。希望消費者能更即時地發現生活圈周邊的優質福袋，取得高CP值商品，店家將清運成本轉化為實際營收，也提早因應未來的碳費成本。

合作店家只要在指定時間內，將還在賞味期內的惜食福袋上架到飛比App，消費者就能透過搜索功能找到不同種類的惜食福袋，或收藏指定店家讓系統在第一時間獲得福袋上架通知，也為店家帶入實質的線下人流與品牌曝光。