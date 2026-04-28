建商快看...大直損鄰案兩處公辦都更再招商 價值上看百億元

北市基泰大直鄰損案，周邊兩處因而啟動公辦都更，去年首次招商未果，東側（大直儒玉案）今年3月30日再度公告招商，北市住宅及都市更新中心經重新調整財務架構，並檢討基地地質條件及施工風險，今再宣布南側（大直藏璽案）再啟招商。

住都中心指出，大直藏璽案在大直街以北、大直街94巷1弄以南、大直街124巷以西、大直街94巷以東所圍的完整街廓範圍，總計139戶，基地面積約1324坪，部分區域屬2023年9月基泰大直事件發生時緊急預防性撤離的地區，後續經住戶意願整合後以公辦都更方式推動重建。

住都中心說，該案去年6月公告招商未有申請人參與，隨即主動蒐集業界建議與了解市場環境變動，重新調整財務架構，並檢討基地地質條件及施工風險，期望能合理反映於成本，兼顧住戶權益與投資廠商合理報酬；同時持續辦理住戶溝通說明，強化社區共識。

意願整合方面，住都中心提及首次公告招商時意願比例已達92.08%，此次提升至92.80%、129戶，顯示住戶參與意願持續凝聚。今天第二次公告招商，5月5日下午2時在住都中心辦辦招商說明會，使潛在申請人充分了解該案基本資料、申請須知、出資暨協助實施都市更新契約及需求說明書等文件規範重點。

大直藏璽案鄰近捷運文湖線大直站及劍南路站，周邊文教空間豐富、生活機能完整。住都中心表示，該案爭取基準容積100%的容積獎勵，並已完成耐震能力初評，適用防災型容積獎勵；更新後預計興建地上16層、地下3層住宅大樓，樓地板面積約1萬400坪，可帶動民間投資約50.31億元，創造不動產價值逾120.09億元。

大直儒玉案更新後預計興建地上17層、地下4層住宅大樓，樓地板面積約8700坪，可帶動民間投資約44.62億元，創造不動產價值逾100.82億元。