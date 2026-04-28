快訊

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

阿Sa蔡卓妍再婚了！喜嫁小9歲健身教練「恭喜你娶我」

聽新聞
0:00 / 0:00

建商快看...大直損鄰案兩處公辦都更再招商 價值上看百億元

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
大直藏璽案鄰近捷運文湖線大直站及劍南路站，周邊文教空間豐富、生活機能完整。圖／北市住都中心提供
大直藏璽案鄰近捷運文湖線大直站及劍南路站，周邊文教空間豐富、生活機能完整。圖／北市住都中心提供

北市基泰大直鄰損案，周邊兩處因而啟動公辦都更，去年首次招商未果，東側（大直儒玉案）今年3月30日再度公告招商，北市住宅及都市更新中心經重新調整財務架構，並檢討基地地質條件及施工風險，今再宣布南側（大直藏璽案）再啟招商。

 住都中心指出，大直藏璽案在大直街以北、大直街94巷1弄以南、大直街124巷以西、大直街94巷以東所圍的完整街廓範圍，總計139戶，基地面積約1324坪，部分區域屬2023年9月基泰大直事件發生時緊急預防性撤離的地區，後續經住戶意願整合後以公辦都更方式推動重建。

住都中心說，該案去年6月公告招商未有申請人參與，隨即主動蒐集業界建議與了解市場環境變動，重新調整財務架構，並檢討基地地質條件及施工風險，期望能合理反映於成本，兼顧住戶權益與投資廠商合理報酬；同時持續辦理住戶溝通說明，強化社區共識。

意願整合方面，住都中心提及首次公告招商時意願比例已達92.08%，此次提升至92.80%、129戶，顯示住戶參與意願持續凝聚。今天第二次公告招商，5月5日下午2時在住都中心辦辦招商說明會，使潛在申請人充分了解該案基本資料、申請須知、出資暨協助實施都市更新契約及需求說明書等文件規範重點。

大直藏璽案鄰近捷運文湖線大直站及劍南路站，周邊文教空間豐富、生活機能完整。住都中心表示，該案爭取基準容積100%的容積獎勵，並已完成耐震能力初評，適用防災型容積獎勵；更新後預計興建地上16層、地下3層住宅大樓，樓地板面積約1萬400坪，可帶動民間投資約50.31億元，創造不動產價值逾120.09億元。

大直儒玉案更新後預計興建地上17層、地下4層住宅大樓，樓地板面積約8700坪，可帶動民間投資約44.62億元，創造不動產價值逾100.82億元。

大直藏璽案在大直街以北、大直街94巷1弄以南、大直街124巷以西、大直街94巷以東所圍的完整街廓範圍，基地面積約1324坪。圖／北市住都中心提供
大直藏璽案在大直街以北、大直街94巷1弄以南、大直街124巷以西、大直街94巷以東所圍的完整街廓範圍，基地面積約1324坪。圖／北市住都中心提供

公辦都更 大直 北市

延伸閱讀

孵蛋商機！台中超巨蛋BOT開發案 僅台壽投標

台中超巨蛋投標今截止！台灣人壽600億BOT出線機率高

台鐵公告北車商場招標案結果 由新光三越拿下

606億翻轉國門... 台北雙星現況 藏在地下21年「關鍵決定曝光」

相關新聞

Uber轉投資Grab盼收購Foodpanda 公平會詳查實質控股

Uber Eats先前遞案申請併購Foodpanda於2024年遭公平會否決，2026年改由Uber為占股最大宗的Grab公司提出併購申請。對此，公平會代理主委陳志民說，公平會已經收到該案，正在請他們

新北大巨蛋8月前公布最終選址 「淡海二期」與「樹林機五」二選一

台北大巨蛋開幕後，各都競相「孵蛋」搶商機。台中市打造可容納4萬5千人的超巨蛋，昨天ＢＯＴ開發案截止收件，僅中信金控旗下台灣人壽一家遞件。新北大巨蛋也持續推進，新北體育局長洪玉玲說，預計今年6至8月間公布最終選址，確認後將同步展開都市計畫變更、BOT案件評估等。

建商快看...大直損鄰案兩處公辦都更再招商 價值上看百億元

北市基泰大直鄰損案，周邊兩處因而啟動公辦都更，去年首次招商未果，東側（大直儒玉案）今年3月30日再度公告招商，北市住宅及都市更新中心經重新調整財務架構，並檢討基地地質條件及施工風險，今再宣布南側（大直

彰化員林青宅申購爆量1064人申請 資格審查後抽出42名排序選屋

彰化縣推動青年住宅政策，首案落腳員林市，預計今年完工，近日完成申購作業，共吸引1064人申請，反應相當踴躍。彰化縣府青發處表示，後續將進行資格審查，再從符合資格者中抽出42名正取與84名備取，中籤者依

台中房市慘？這區首季賣屋獲利全台第一 新北這裡最賺

房市交易冷清，各地房價回跌，不過，由於先前房價大漲一波，今年賣屋的人仍有不少獲利。根據台灣房屋統計實價資料，今年售屋獲利最高的區域是台中市北屯區，平均每筆獲利約584萬元，平均持有6.2年，其次為台北

台南公辦土方暫置場5月啟用 訂SOP穩成本、拚工程進度

台南市政府為解決營建剩餘土石方去化瓶頸，預計5月啟動公有土石方暫置場，並同步訂定管理要點、進場流程與收費標準，建立制度化處理機制，盼穩定市場價格、縮短工程時程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。