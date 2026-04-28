Uber轉投資Grab盼收購Foodpanda 公平會詳查實質控股

Uber Eats先前遞案申請併購Foodpanda於2024年遭公平會否決，2026年改由Uber為占股最大宗的Grab公司提出併購申請。對此，公平會代理主委陳志民說，公平會已經收到該案，正在請他們補件當中，對於該案背後實際的控股情況，一定會詳加調查。

卓榮泰率相關部會28日赴立法院進行總質詢備詢。立委邱若華質詢提到，先前Uber Eats跟Foodpanda的台灣業務結合案，公平會於2024年12月25日就已經否決，原因是會顯著降低市場競爭，可能損及合作餐廳和消費者權益，現在Uber改由轉彎投資的Grab準備再次進行收購。

公平會代理主委陳志民答詢表示，公平會已經收到該案，正在請他們補件當中。公平會按照公平法的分析架構，來分析這個案子。此次與先前由Uber Eats直接收購的最大差別在於，前案結合以後市占率高達九成，此次若成案仍維持雙占市場，審查重點為其背後實質控股情況。

邱若華指出，公平會過去已經透過外送平台結合案，清楚示警，平台過度集中會對消費者有危害。她詢問，行政院有沒有更完整的數位治理競爭策略？

卓榮泰表示，這種合併、併購的方式，它背後的力量，政府必須清楚地查詢出來，避免造成壟斷、不公平的競爭，或減損了市場的競爭能力。這部分，公平會已經有現有的機制。希望公平會在這個事件上，要加嚴來認清這個事實。陳志民則說，審查背後實際的控股情況時，一定會詳加調查。