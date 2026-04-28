北車商場經營權之爭 微風正式提異議 台鐵這麼說

台鐵公司今天宣布，台北車站商場經營權招標案由新光三越取得，但由於決標揭曉前評選結果遭提前揭露，現任經營者微風集團今表示，針對甄審結果已依法提出正式異議；台鐵公司僅表示，目前均已依程序辦理中，無相關回應。

台鐵公司今表示，本公司於115年4月22日召開「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」甄審委員會，辦理綜合評審作業，經8家合格申請人進行簡報及現場甄審委員詢答後，評審結果最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」。

微風稍早表示，本案評選過程中，已出現多項程序相關疑義，包括評選結果於正式公告前即在市場間流通，是否影響資訊一致性與程序公正性；另就評審委員之資格適格性及利益迴避程序是否確實依規範執行，相關事實亦有待主管機關進一步說明。

微風強調，一向尊重評選制度，惟對於涉及程序正當性之具體疑義，已依法提出異議並啟動後續程序，呼籲相關單位就評選過程、評分形成及相關程序等外界關注事項妥善處理，審慎辦理本案相關事務，以確保本公司合法權益、公共利益與制度公信力。

據了解，微風除已提出異議，也要求台鐵公司3天內回應並暫緩公告；針對北車商場經營權招標案爭議及還有多少業者提出異議，台鐵公司僅表示，目前均已依程序辦理中，無相關回應。