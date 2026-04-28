北車商場新光三越得標消息提前走漏 微風質疑程序正當性

台北車站商場經營權招標案揭曉前，23日市場提前傳出由新光三越拿下經營權，台鐵公司今日公告評選結果，最優申請人為新光三越、次優申請人為微風廣場實業股份有限公司，新光三越奪下北車商場未來15年經營權（可優先續約8年）。對此結果，微風廣場表示，惟對於涉及程序正當性之具體疑義，已依法提出異議並啟動後續程序。

台北車站為全台運量最大的交通樞紐，在微風集團長期經營下，商場年營收規模約30億元，因此，這次北車商場ROT標案更是吸引八強人馬爭取、競爭激烈。但在台鐵尚未公告台北車站商場標案評選結果前，消息提前走漏，23日即傳出部分評審委員提前曝光得標者為新光三越，引發業界對評選程序與資訊保密機制的爭議討論。

對此結果，微風集團指出，針對國營臺灣鐵路股份有限公司公告之「臺北車站大樓營運移轉案」甄審結果，微風廣場實業股份有限公司已依法提出正式異議。

微風完整聲明如下：

本案評選過程中，已出現多項程序相關疑義，包括評選結果於正式公告前即在市場間流通，是否影響資訊一致性與程序公正性；另就評審委員之資格適格性及利益迴避程序是否確實依規範執行，相關事實亦有待主管機關進一步說明；此外，本案屬交通場站重大公共建設，唯一具工務專業背景之評審委員，竟未出席此一攸關重大公共建設之甄審會議，相關評審出席狀況及其對最終評分之影響，亦應一併對外清楚交代。

臺北車站為國家重要交通場站，其營運涉及公共利益、旅運品質及國門形象。此類案件之評選程序，應具備高度透明性與可受檢驗性。本案在異議程序尚未釐清之情況下即完成公告，相關程序是否影響救濟機制之實質效果，亦有必要進一步說明。

微風一向尊重評選制度，惟對於涉及程序正當性之具體疑義，已依法提出異議並啟動後續程序。呼籲相關單位就評選過程、評分形成及相關程序等外界關注事項妥善處理，審慎辦理本案相關事務，以確保本公司合法權益、公共利益與制度公信力。