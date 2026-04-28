彰化員林青宅申購爆量1064人申請 資格審查後抽出42名排序選屋

彰化縣推動青年住宅政策，首案落腳員林市，預計今年完工，近日完成申購作業，共吸引1064人申請，反應相當踴躍。彰化縣府青發處表示，後續將進行資格審查，再從符合資格者中抽出42名正取與84名備取，中籤者依序選擇房型與車位，完工後再安排賞屋。

員林青宅規畫共42戶，其中2房28戶、1房14戶，另設地下1層坡道平面車位21席採另售。申購期限至4月23日止，不含車位，1房總價約369萬元至406萬元，2房約798萬元至877萬元，換算每坪約27萬至28萬元。

青發處說，共有1064人申購，因是彰化第一座青宅受到關注，也顯示青年對購屋需求殷切。後續審查將針對年齡、戶籍設籍時間及財產條件等進行把關，並依規定抽出正取42人，因提供設籍員林市、大村鄉、永靖鄉青年優先資格，先行保留15%、共7人，其餘再抽出35人，並依序排序作為選屋依據；若選屋時無合適房型可棄權，由84名備取依序遞補。

青發處也指出，本案初估建造成本每坪約28萬元，訂價將採「低於查估市價、高於興辦成本」原則，但最終售價仍須待完工並完成建物所有權登記後，依實際坪數核算確認；抽籤結果公告後，將報議會及行政院辦理財產處分程序。

房仲業者表示，目前員林新建案行情約每坪37萬元，依縣府規畫價格帶，青年住宅具一定市場競爭力。為防堵人頭申購及投資炒作，縣府已修正自治條例，增訂5年閉鎖期，自所有權移轉登記日起5年內不得出售、出租、贈與或移轉，並將透過國稅資料查核機制強化管理，確保資源回歸實際有居住需求的青年族群。