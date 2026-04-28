新光三越搶下台鐵北車商場經營權 微風：正式提出異議

台鐵公告台北車站商場由新光三越為最優得標人，現任經營者微風第二，但評選過程充滿爭議，而微風表示，針對台鐵公告之「台北車站大樓營運移轉案」甄審結果，已依法提出正式異議。

微風表示，本案評選過程中，已出現多項程序相關疑義，包括評選結果於正式公告前即在市場間流通，是否影響資訊一致性與程序公正性；另就評審委員之資格適格性及利益迴避程序是否確實依規範執行，相關事實亦有待主管機關進一步說明。

此外，微風也說，本案屬交通場站重大公共建設，唯一具工務專業背景之評審委員，竟未出席此一攸關重大公共建設之甄審會議，相關評審出席狀況及其對最終評分之影響，亦應一併對外清楚交代。

微風表示，台北車站為國家重要交通場站，其營運涉及公共利益、旅運品質及國門形象，此類案件之評選程序，應具備高度透明性與可受檢驗性，本案在異議程序尚未釐清之情況下即完成公告，相關程序是否影響救濟機制之實質效果，亦有必要進一步說明。

微風強調，一向尊重評選制度，惟對於涉及程序正當性之具體疑義，已依法提出異議並啟動後續程序，呼籲相關單位就評選過程、評分形成及相關程序等外界關注事項妥善處理，審慎辦理本案相關事務，以確保本公司合法權益、公共利益與制度公信力。