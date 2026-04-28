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全家宅配寄件服務 即日起新增「黑貓宅急便」

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家宅配寄件服務即日起新增「黑貓宅急便」。全家／提供
全家宅配寄件服務即日起新增「黑貓宅急便」。全家／提供

全家（5903）致力提升消費者體驗，透過多元化創新服務，持續打造最便利的包裹生態圈。為提供消費者多元宅配選擇，除既有「宅配通」服務，即日起全台超過4,400間店舖，將正式導入「黑貓宅急便」，提供常溫、冷藏與冷凍多種溫層包裹之寄送服務，後續更有其他包裹取貨延伸服務，滿足消費者忙碌生活下的多樣態取件需求。

為節省消費者交寄包裹時間，並避免手寫託運單造成辨識不易，「黑貓宅急便」提供線上登打寄取件資訊之服務，消費者可直接於全台「全家」店舖之FamiPort機台操作填單列印託運單，亦可利用「全家」APP、黑貓宅急便LINE官方帳號、黑貓宅急便官網線上預約，到店掃碼列印，讓交寄流程更快速。

「全家」此次與「黑貓宅急便」提供之服務，將提供本島互寄之S60、S90、S120全規格寄件，離島地區（如小琉球、馬祖）亦同步納入；在運費方面，本島S60(長寬高總和60公分)常溫配送為130元、低溫配送為160元；針對離島寄回本島之宅配包裹，常溫配送將較本島包裹宅配送多10元，並提供低溫配送S60規格250元、S90規格285元、S120規格320元。

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