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台中房市慘？這區首季賣屋獲利全台第一 新北這裡最賺

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中北屯區房市示意圖。台灣房屋提供
台中北屯區房市示意圖。台灣房屋提供

房市交易冷清，各地房價回跌，不過，由於先前房價大漲一波，今年賣屋的人仍有不少獲利。根據台灣房屋統計實價資料，今年售屋獲利最高的區域是台中市北屯區，平均每筆獲利約584萬元，平均持有6.2年，其次為台北市最佳獲利王為中正區549萬，該區平均持有期間8年。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，六都獲利最高的行政區，均有重大建設議題加持，平均獲利金額最多的台中市北屯區，近年重劃區開發熱切外，近期還有老人復健綜合醫院、漢神洲際購物廣場等大型BOT開發案完工營運，支撐區段房價表現。

此外，北屯區6、7年前不乏房價「1尾2初」的新案選擇，如今連屋齡10年內的成屋均價也將近4字頭，因此早年入手的屋主，轉售獲利都相當可觀。

台北市中正區則因土地資源稀有，供給長年稀缺，加上近年有捷運萬大樹林線一期的軌道建設議題，預計明年即可完工通車，使屋主惜售心態濃厚，價格基本盤居高不下。

獲利第三多為新北市三峽區，平均達492萬元，三峽北大特區發展成熟供給少，加上捷運三鶯線今年將通車， 房價有所鞏固，先前購屋者現在轉手，都有不錯獲利。

其他售屋利較多的包括高雄仁武、台南善化、桃園市桃園區。桃園區受惠捷運綠線北段將於今年通車，房價穩定，善化及仁武，則受惠科技園區的外溢效應，產業遠景帶動近年房價表現，且善化、仁武5、6年前的新案價格以1字頭為主流，房價基期低，長期持有的獲利空間也相對寬廣。

2026年第一季六都獲利最高行政區統計表。資料來源／台灣房屋
2026年第一季六都獲利最高行政區統計表。資料來源／台灣房屋

土地 房價 新北

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