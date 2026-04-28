台南公辦土方暫置場5月啟用 訂SOP穩成本、拚工程進度

房市交易冷清，各地房價回跌，不過，由於先前房價大漲一波，今年賣屋的人仍有不少獲利。根據台灣房屋統計實價資料，今年售屋獲利最高的區域是台中市北屯區，平均每筆獲利約584萬元，平均持有6.2年，其次為台北

2026-04-28 10:53