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台南公辦土方暫置場5月啟用 訂SOP穩成本、拚工程進度

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南首創營建剩餘土方去化交換模式 ，公有土石方暫置場5月啟用。圖／台南市工務局提供
台南首創營建剩餘土方去化交換模式 ，公有土石方暫置場5月啟用。圖／台南市工務局提供

台南市政府為解決營建剩餘土石方去化瓶頸，預計5月啟動公有土石方暫置場，並同步訂定管理要點、進場流程與收費標準，建立制度化處理機制，盼穩定市場價格、縮短工程時程。

工務局表示，各公辦暫置場將依土地性質與工程使用需求，區分可接收土質類型，優先提供社會住宅及民間集合住宅等因地下室開挖受阻之案件使用。申請由工務局統一受理，經審查通過並完成繳費後，排定進場時段。

進場作業採標準化管理。出土工程須檢附八大重金屬及戴奧辛檢測合格報告，車輛進場先於檢查區停車、開啟防塵網，由現場人員查驗電子聯單（GPS）、車牌與土質，確認無虞後掃描QR code並蓋章收土，始得進場堆置。

工務局表示，透過明確SOP與收費制度，業者可掌握時程與成本，有助降低土方處理價格波動。市府並推動「建築工程土方多元處理制度」，整合土方交換、異地暫置、窪地回填及公辦暫置等策略，強化整體管理。

市府強調，制度上路後可減輕產業負擔，提升公共與民間工程推動效率，並建構更具透明度與信任基礎的營建環境。

工務局表示，因公辦暫置場配合清晰的進場流程圖與收費標準，業者可更準確預估作業時程與成本，降低市場處理價格波動。

市府也推動「建築工程土方多元處理制度」，結合土方交換、異地暫置、窪地回填及公辦暫置區設置等六大策略，全面優化土方管理。工務局強調，完善的暫置場管理機制不僅能減輕產業衝擊，亦可確保公共與民間建設順利推進，營造誠信且高效的營建環境。

戴奧辛 台南 土地

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