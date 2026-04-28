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606億翻轉國門... 台北雙星現況 藏在地下21年「關鍵決定曝光」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北雙星模擬圖。圖／台北捷運工程局提供
台北雙星模擬圖。圖／台北捷運工程局提供

台北捷運工程局近期釋出台北雙星工程影片，並回顧21年前的重要決策。捷運局說明，目前兩棟建築分別蓋到41層樓、32層樓，未來完工後將成為全台第2高樓，總投資金額可達606億元，可提供約1.6萬個就業機會。

捷運局表示，台北雙星為C1/D1開發大樓，由兩棟摩天大樓組成，C1棟規畫約280公尺、53層，D1棟則為約360公尺、70層建物，完工後將成為全台第2高樓，也是台北西區門戶計畫的關鍵新地標。

捷運工說明，目前最新工程進度，C1大樓鋼構吊裝已快速推進至41層樓，D1大樓則施工至32層樓，工地現場正同步進行防火被覆噴塗、鋼承板鋪設、樓板混凝土澆置及帷幕牆吊裝等工項，整體建設正如火如荼進行中。預計最快2027年完工。

近期，捷運局回顧這21前關鍵的決策，影片中訴說，當年中央原規畫機場捷運以「全線高架」進入台北市中心，並預計在台北車站與市民大道南側興建高架車站。

不過，基於整體都市發展與國門形象的長遠考量，台北市政府提出建議，將機場捷運台北市段改採地下化，並由北市捷運局負責興建及推動C1、D1基地聯合開發。此舉不僅改變了工程形態，更為城市天際線、交通整合與未來發展留下寶貴空間。

捷運局說，儘管地下化方案需額外增加約70億元工程經費，北市府仍決定加以承擔，展現對城市未來發展的前瞻投資。

捷運局強調，地下化決策不只讓機場捷運台北市段融入周遭的地下化軌道運輸系統，且一併讓C1/D1基地得以整體開發，創造極大化的商業效益，未來總投資金額高達606億元，未來預計可提供約1.6萬個就業機會。

影片連結：

台北雙星目前現況照。圖／台北捷運工程局提供
台北雙星目前現況照。圖／台北捷運工程局提供

機場捷運 台北車站 台北

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