全家導入黑貓宅急便！4,400店開寄常溫、冷藏、冷凍包裹

全家（5903）加速擴大包裹服務版圖。除既有「宅配通」服務外，28日宣布再攜手黑貓宅急便，導入常溫、冷藏與冷凍全溫層寄件服務，全台逾4,400間門市即日起同步上線，並擴及離島配送；在電商需求持續升溫帶動下，全家同步整合FamiPort機台與APP預約等數位工具，提升交寄效率，強化門市在最後一哩物流體系的角色。

為節省消費者交寄包裹時間，並避免手寫託運單造成辨識不易，「黑貓宅急便」提供線上登打寄取件資訊之服務，消費者可直接於全台全家店舖FamiPort機台操作填單列印託運單，亦可利用「全家」APP、黑貓宅急便LINE官方帳號、黑貓宅急便官網線上預約，到店掃碼列印，讓交寄流程更快速。

全家此次與「黑貓宅急便」提供之服務，將提供本島互寄之S60、S90、S120全規格寄件，離島地區（如小琉球、馬祖）亦同步納入；在運費方面，本島S60(長寬高總和60公分)常溫配送為130元、低溫配送為160元；針對離島寄回本島之宅配包裹，常溫配送將較本島包裹宅配送多10元，並提供低溫配送S60規格250元、S90規格285元、S120規格320元。