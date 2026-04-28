快訊

儲油槽最多再撐22天！美封鎖逼出極限手段 伊朗擬1招送油到中國

摩斯漢堡去年首見虧損！他指餐點品質下滑 網直批4缺點：漸漸不想去

台南28歲女警遭遊覽車輾斃 曾破毒品案、救獨居婦表現優異

聽新聞
0:00 / 0:00

全台唯一國際指標認證大滿貫 台北南山廣場獲WELL健康建築白金級認證

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
台北南山廣場成為全台首座，同時囊括WELL白金級、LEED O+M白金級、WiredScore白金級及SmartScore黃金級四項國際指標認證的「大滿貫」旗艦級商辦。圖／南山人壽提供
台北南山廣場成為全台首座，同時囊括WELL白金級、LEED O+M白金級、WiredScore白金級及SmartScore黃金級四項國際指標認證的「大滿貫」旗艦級商辦。圖／南山人壽提供

隨著台灣穩坐全球科技發展核心，頂級商辦的需求已從單純空間供給，轉向科技賦能與永續發展。南山人壽28日宣布，位於台北市信義計畫區核心的地標「台北南山廣場」，正式取得WELL健康建築白金級認證。不僅象徵其在員工福祉維度達到國際最高規格，更讓台北南山廣場成為全台首座，同時囊括WELL白金級、LEED O+M白金級、WiredScore白金級及SmartScore黃金級四項國際指標認證的「大滿貫」旗艦級商辦，為台灣頂級商辦樹立「永續健康」新標竿。

南山人壽深耕台灣超過一甲子，在台北市信義區布局完整的頂級商辦群，致力提供國內外企業具國際競爭力、具永續韌性的頂級辦公空間，落實作為永續健康領航者的核心使命。為吸引更多優質企業進駐，讓所持有的商辦群發揮群聚效益，南山人壽今年啟動信義計畫區「四合願計畫」，延伸傳統聚落四合院「共好」的概念，統合南山金融中心、台北南山廣場、南山信義A26、A21四棟商辦大樓的各項資源，達到共享資源、共創價值、共好社群與永續共生的目標，與一群人一起做好事，創造新的商辦生活圈。

台北南山廣場繼2025年，以數位韌性與智慧應用取得Wired Score全球總部頒發SmartScore黃金級、WiredScore白金級建築雙認證後，今年初又獲得象徵節能永續的LEED O+M白金級認證，成為台灣少數兼具智慧資通韌性、節能永續能力與健康環境的頂級商辦。近日更透過空氣、水質、採光等維度保障員工身心健康，將建築轉化為企業搶才與留才的競爭軟實力，再獲得WELL健康建築白金級認證，創下全台唯一取得上述國際指標認證「大滿貫」成就的商辦大樓。

南山人壽台北南山廣場的「大滿貫」成就，不僅展現出建築硬體上的頂級規格，更是落實信義計畫區「四合願計畫」願景的關鍵里程碑。南山人壽相信真正的頂級商辦不只提供空間，更要照顧使用者的身心健康。未來，南山人壽將持續推動智慧資通、節能營運與健康職場的創新實踐，打造更多具國際競爭力的商辦典範，共同實現環境永續與個人身心平衡的「共好」願景。

建築 商辦 南山信義

延伸閱讀

「新莊副都心」進入收割期！國家級建設、頂級總部全到位 稀有純住宅區成置產族瘋搶金礦

惠宇秋紅谷 七期鉅作 千坪造境 新案登場

基隆打造北五堵智慧科技園區 謝國樑：建構銜接大台北核心門戶

水湳舊機場轉型再造：透過區段徵收，啟動臺中「永續共榮」經貿新都心

相關新聞

Uber轉投資Grab盼收購Foodpanda 公平會詳查實質控股

Uber Eats先前遞案申請併購Foodpanda於2024年遭公平會否決，2026年改由Uber為占股最大宗的Grab公司提出併購申請。對此，公平會代理主委陳志民說，公平會已經收到該案，正在請他們

新北大巨蛋8月前公布最終選址 「淡海二期」與「樹林機五」二選一

台北大巨蛋開幕後，各都競相「孵蛋」搶商機。台中市打造可容納4萬5千人的超巨蛋，昨天ＢＯＴ開發案截止收件，僅中信金控旗下台灣人壽一家遞件。新北大巨蛋也持續推進，新北體育局長洪玉玲說，預計今年6至8月間公布最終選址，確認後將同步展開都市計畫變更、BOT案件評估等。

彰化員林青宅申購爆量1064人申請 資格審查後抽出42名排序選屋

彰化縣推動青年住宅政策，首案落腳員林市，預計今年完工，近日完成申購作業，共吸引1064人申請，反應相當踴躍。彰化縣府青發處表示，後續將進行資格審查，再從符合資格者中抽出42名正取與84名備取，中籤者依

台中房市慘？這區首季賣屋獲利全台第一 新北這裡最賺

房市交易冷清，各地房價回跌，不過，由於先前房價大漲一波，今年賣屋的人仍有不少獲利。根據台灣房屋統計實價資料，今年售屋獲利最高的區域是台中市北屯區，平均每筆獲利約584萬元，平均持有6.2年，其次為台北

台南公辦土方暫置場5月啟用 訂SOP穩成本、拚工程進度

台南市政府為解決營建剩餘土石方去化瓶頸，預計5月啟動公有土石方暫置場，並同步訂定管理要點、進場流程與收費標準，建立制度化處理機制，盼穩定市場價格、縮短工程時程。

606億翻轉國門... 台北雙星現況 藏在地下21年「關鍵決定曝光」

台北捷運工程局近期釋出台北雙星工程影片，並回顧21年前的重要決策。捷運局說明，目前兩棟建築分別蓋到41層樓、32層樓，未來完工後將成為全台第2高樓，總投資金額可達606億元，可提供約1.6萬個就業機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。