全台唯一國際指標認證大滿貫 台北南山廣場獲WELL健康建築白金級認證

隨著台灣穩坐全球科技發展核心，頂級商辦的需求已從單純空間供給，轉向科技賦能與永續發展。南山人壽28日宣布，位於台北市信義計畫區核心的地標「台北南山廣場」，正式取得WELL健康建築白金級認證。不僅象徵其在員工福祉維度達到國際最高規格，更讓台北南山廣場成為全台首座，同時囊括WELL白金級、LEED O+M白金級、WiredScore白金級及SmartScore黃金級四項國際指標認證的「大滿貫」旗艦級商辦，為台灣頂級商辦樹立「永續健康」新標竿。

南山人壽深耕台灣超過一甲子，在台北市信義區布局完整的頂級商辦群，致力提供國內外企業具國際競爭力、具永續韌性的頂級辦公空間，落實作為永續健康領航者的核心使命。為吸引更多優質企業進駐，讓所持有的商辦群發揮群聚效益，南山人壽今年啟動信義計畫區「四合願計畫」，延伸傳統聚落四合院「共好」的概念，統合南山金融中心、台北南山廣場、南山信義A26、A21四棟商辦大樓的各項資源，達到共享資源、共創價值、共好社群與永續共生的目標，與一群人一起做好事，創造新的商辦生活圈。

台北南山廣場繼2025年，以數位韌性與智慧應用取得Wired Score全球總部頒發SmartScore黃金級、WiredScore白金級建築雙認證後，今年初又獲得象徵節能永續的LEED O+M白金級認證，成為台灣少數兼具智慧資通韌性、節能永續能力與健康環境的頂級商辦。近日更透過空氣、水質、採光等維度保障員工身心健康，將建築轉化為企業搶才與留才的競爭軟實力，再獲得WELL健康建築白金級認證，創下全台唯一取得上述國際指標認證「大滿貫」成就的商辦大樓。

南山人壽台北南山廣場的「大滿貫」成就，不僅展現出建築硬體上的頂級規格，更是落實信義計畫區「四合願計畫」願景的關鍵里程碑。南山人壽相信真正的頂級商辦不只提供空間，更要照顧使用者的身心健康。未來，南山人壽將持續推動智慧資通、節能營運與健康職場的創新實踐，打造更多具國際競爭力的商辦典範，共同實現環境永續與個人身心平衡的「共好」願景。