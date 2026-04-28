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信義房屋兒童月攜手北市教育局、家扶 共建守護網

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋支持臺北兒童月舉辦小樹市集讓親子同樂。（圖:信義房屋提供）
信義房屋支持臺北兒童月舉辦小樹市集讓親子同樂。（圖:信義房屋提供）

一個月、三場活動、逾千人共同參與－信義房屋兒童月攜手北市教育局與家扶中心，跨越永續、數位安全與兒少保護三大主題，在臺北與高雄同步展開兒童守護行動。

三場活動分別為：4月25、26日臺北市教育局主辦的「臺北兒童月」；4月26日台北家扶中心於臺北市立動物園舉辦的「守護數位足跡，用愛上線」；以及同日北高雄家扶中心於楠梓區藍田公園舉行的「2026兒少保護大型宣導活動－大手牽小手，幸福跟著我」。

臺北市政府舉辦的「臺北兒童月」以「夢想臺北 兒童造市」為主題，整合全市12個行政區、超過50處場館，打造多元且具教育意義的成長體驗。信義房屋贊助的「小樹市集」於4月25、26日在國立國父紀念館映池周邊廣場登場，以「永續教育」為核心理念，透過親子共同設攤，推廣物資分享與再利用，讓永續不只是口號，而是融入生活的日常實踐。

在兒少保護議題上，台北家扶中心於4月26日在臺北市立動物園大門廣場舉辦「守護數位足跡，用愛上線」活動，響應4月28日兒童保護日。根據統計，兒少保護案件在家庭暴力通報中占比約17%，顯示兒童仍面臨多重風險，而隨著數位使用年齡下降，孩子在網路上留下的足跡，更可能成為遭受霸凌、個資外洩甚至性剝削的入口。今年活動透過闖關遊戲與親子體驗，將數位安全與自我保護觀念融入互動中，現場也設置寄養家庭宣導攤位，介紹寄養服務內容與培訓制度，期盼更多民眾投入守護行列。活動吸引約500人參與，藉由動物園高人氣場域，擴大宣導效益，建立更完整的兒少保護網絡。

同日於南部登場的「2026兒少保護大型宣導活動-大手牽小手，幸福跟著我」活動，則由北高雄家扶中心在楠梓區藍田公園舉辦，吸引超過千名民眾參與。活動以「兒少網路安全與身體界線」為主軸，透過闖關遊戲讓孩子辨識網路潛在風險，提升安全意識與自我保護能力。同時結合親子互動遊戲、社會資源站及摸彩活動，讓家庭在輕鬆氛圍中獲得實用育兒知識。

透過此次活動的資源投入，信義房屋不僅提升品牌能見度，也讓第一線同仁有機會接觸真實家庭客群、深化對家庭需求的理解，進而為未來服務奠定基礎，形成企業與社會共好的正向循環。

信義房屋表示，兒童的成長需要家庭、社會與制度共同守護，無論是永續教育、數位安全，或是兒少保護，每一份參與都能累積改變的力量，透過贊助活動與資源投入，希望成為社會支持系統的一環；未來也將持續結合企業資源，投入更多公益行動，與社會各界攜手打造更安全、溫暖的成長環境，讓每一位孩子都能在愛與陪伴中安心長大。

信義房屋同仁參與家扶活動，為守護兒童盡一份心力。（圖:信義房屋提供）
信義房屋同仁參與家扶活動，為守護兒童盡一份心力。（圖:信義房屋提供）

高雄 家扶中心 信義房屋

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