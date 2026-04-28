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台鐵公告北車商場招標案結果 由新光三越拿下

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台鐵公司28日公告，台北車站商場招標案評審結果最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」，台鐵公司將依規定與最優申請人進行議約及簽約作業，另外，次優申請人為「微風廣場實業股份有限公司」。

台鐵公司指出，先前已於4月22日召開「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」甄審委員會，辦理綜合評審作業，經8家合格申請人進行簡報及現場甄審委員詢答後，評審結果最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」。

台鐵公司將依規定與最優申請人進行議約及簽約作業，甄審結果可至財政部促進民間參與公共建設資訊網及台鐵公司官網查詢。另外，此次綜合評審同時評定次優申請人為「微風廣場實業股份有限公司」，如與最優申請人無法完成議（簽）約，得通知次優申請人遞補議約。

台鐵台北車站商場現由微風經營，商場合約將於今年7月24日到期，台鐵今年1月中公告招商。契約期間15年，可優先續約8年，投資金額不低於新台幣7.65億元。根據台鐵預估，台北車站年營業額達40億元左右，目標希望可以超過50億元。

台鐵 台北車站 新光三越

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