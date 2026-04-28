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意願提升、方案優化 「大直藏璽公辦都市更新案」再次公告招商

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
「大直藏璽」公辦都更案現況。圖／台北市住都中心
「大直藏璽」公辦都更案現況。圖／台北市住都中心

臺北市住宅及都市更新中心28日「大直藏璽」公辦都更案正式公告招商，誠摯邀請業界優質團隊踴躍投標，共同推動都市更新。

「大直藏璽」案位於大直街以北、大直街94巷1弄以南、大直街124巷以西及大直街94巷以東所圍之完整街廓範圍，總計139戶，基地面積約1,324坪，部分區域屬2023年9月基泰大直事件發生時緊急預防性撤離之地區，後續經住戶意願整合後以公辦都更方式推動重建。

本案前於114年6月公告招商未有申請人參與，隨即主動蒐集業界建議與了解市場環境變動，重新調整財務架構，並檢討基地地質條件及施工風險，期能合理反映於成本，以兼顧住戶權益與投資廠商合理報酬；同時持續辦理住戶溝通說明，強化社區共識。意願整合方面，首次公告招商時意願比例已達92.08％，本次進一步提升至92.80％（129/139戶），顯示住戶參與意願持續凝聚，將持續推動第二次公告招商作業。

大直藏璽案鄰近捷運文湖線大直站及劍南路站，周邊文教空間豐富、生活機能完整。本案爭取基準容積100%之容積獎勵，並已完成耐震能力初評，適用防災型容積獎勵；更新後預計興建地上16層、地下3層住宅大樓，樓地板面積約10,400坪，可帶動民間投資約50.31億元，創造不動產價值逾120.09億元。本案建築規劃須達銀級以上綠建築及建築能效第1+級，並以立體綠化及綠覆率100%為目標，落實田園都市政策。

本中心推動公辦都更業務逾10年，累積公辦都更全程執行經驗，站在第一線提供市民最值得信賴的服務，迄今已擔任實施者31案，其中18案已招商成功，5案已完工，累計引入投資總金額約1,141億元。近年招商案量倍增，目前尚有大直儒玉及南機場單元4共2案公告招商中，誠摯邀請各界先進加入臺北市公辦都更的行列；也歡迎追蹤訂閱本中心臉書或官網，鎖定公辦都更最新招商訊息。

為使潛在申請人充分瞭解本案基本資料、申請須知、出資暨協助實施都市更新契約及需求說明書等文件規範重點，訂於115年5月5日(星期二)下午2時00分於本中心（地址：臺北市信義區福德街84巷50號1樓）舉辦招商說明會；有意參加者請於即日起至115年5月4日(星期一)中午12時前至報名頁面填寫資料報名。

公辦都更

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