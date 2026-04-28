台鐵宣布新光三越拿下北車商場經營權 微風廣場評定次優

台鐵公司今天上午在官網公告，台北車站商場ROT案完成評審，新光三越獲選最優申請人。

台鐵4月22日召開「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」甄審委員會，辦理綜合評審作業。台鐵公司說，經8家合格申請人進行簡報及現場甄審委員詢答後，評審結果最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」，後續台鐵公司將依規定與最優申請人進行議約及簽約作業，甄審結果可至財政部促進民間參與公共建設資訊網（ https://ppp.mof.gov.tw/WWW/index.aspx ）及台鐵公司官網查詢。

台鐵公司說，此次綜合評審同時評定次優申請人為「微風廣場實業股份有限公司」，如與最優申請人無法完成議（簽）約，得通知次優申請人遞補議約。

台北車站為全台運量最大的交通樞紐，在微風集團長期經營下，商場年營收規模已達約30億元，具備穩定現金流，被業界視為高收益資產。此案評選結果最終由新光三越取得經營權，市場認為，憑藉其長期深耕新光三越台北站前商圈的經驗，有機會整合既有據點，強化區域商業連結，帶動整體營運效益。