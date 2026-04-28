嘉義市推動T-CERT企業防災模式 遠東機械等在地企業挑戰國家級認證

嘉義市推動「民間自主緊急應變隊」（T-CERT）邁入新階段，今年不僅有在地老牌企業準備挑戰國家認證，更有百貨公司、電信園區與醫院加入救援行列。消防局長郭立昌表示，安全是城市永續發展的基石，唯有民間產業具備強大的自主應變量能，才能在面對突發災害時展現靈活的防衛戰力。

這次應變隊編組展現獨特的「嘉義模式」，由民間企業擔任防災主角。去年已完成基礎培訓的遠東機械、詠順科技及大醫生技等3家企業，今年將更進一步挑戰「移地訓練」與「考核驗證」，目標是轉型為具備國家認證的專業應變隊伍。

今年新加入的「學弟隊伍」則橫跨多個領域，包含守護通訊能量的中華電信嘉義光彩園區、人潮往來頻繁的新光三越嘉義垂楊店，以及在地重要醫療核心衛福部嘉義醫院。這3名新成員將與具備經驗的學長隊伍合作，透過經驗共享與實務演練，讓防災防護網從點擴散到面。

消防局表示，這項計畫是為了協助企業建立標準作業流程，在災害發生初期，員工能有條不紊地進行滅火、引導避難及基礎救護，確保在公部門救援抵達前，第一時間守護生命安全。透過「自助、互助、公助」的結合，讓企業不只是經濟引擎，更是守護市民的堅實後盾。

嘉義市消防局昨天下午舉辦「2026年度嘉義市臺灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）推動說明會」，邀集各界代表分享經驗，共同策畫城市安全願景。

消防局舉辦T-CERT推動說明會，導入SOP協助企業強化初期災害應變任務。圖／嘉義市消防局提供