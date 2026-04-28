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新北大巨蛋8月前公布最終選址 「淡海二期」與「樹林機五」二選一

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北大巨蛋模擬圖。圖／新北市城鄉局提供
新北大巨蛋模擬圖。圖／新北市城鄉局提供

北大巨蛋開幕後，各都競相「孵蛋」搶商機。台中市打造可容納4萬5千人的超巨蛋，昨天ＢＯＴ開發案截止收件，僅中信金控旗下台灣人壽一家遞件。新北大巨蛋也持續推進，新北體育局長洪玉玲說，預計今年6至8月間公布最終選址，確認後將同步展開都市計畫變更、BOT案件評估等。

洪指出，市府延續先前「6選2」評估架構，已從5大面向建構近30項細部指標，針對「淡海二期」與「樹林機五」兩處基地進行量化分析與權重評比，作為決策依據。

洪玉玲說明，目前評估作業已進入細部比較階段，透過各項指標轉換為數據進行交叉分析，整體流程「非常順利」，未出現重大卡關情形。她強調，市府將持續依既有機制推進，待評估完成後，將於年中期間向外界完整說明選址結果與相關考量。

針對後續期程，洪玉玲表示，基地一旦確認，將同步展開都市計畫變更、BOT案件評估等程序。她指出，大巨蛋屬大型開發案，相關審議流程較為繁複，但市府將採分階段推動方式，包括都市計畫變更、土地整合與開發機制評估等，可望同步進行、加速整體進度。

在未來營運規畫方面，洪玉玲也透露，不排除導入飯店旅宿及休閒娛樂設施，因應大型賽事與演唱會所帶來的住宿與人流需求，並參考國內外案例，朝向打造「早來晚走」的複合式場域發展，以提升營運效益並帶動區域發展動能。

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