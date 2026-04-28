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全球銅市供需緊繃升溫 需求持續推升中長期多頭結構

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據Mining.com引述Earth‑i發布的SAVANT全球銅冶煉指數，2026年3月全球銅冶煉閒置產能比率已降至11.7%，不僅創下近期新低，也明顯低於1月的14.3%，顯示冶煉設施維持高負載運轉。推算全球實際運作的冶煉產能已達每年約 1,073 萬噸，創歷史新高。報導指出，年初銅價創高後下游客戶轉趨觀望的情況逐步改善，近期下游消費活動回溫，中國大陸銅進口量下降、國內冶煉占比提升，被市場解讀為終端需求正在消化高價影響，為銅價再度走強提供基本面支撐。同時，銅精礦供應緊張的問題持續惡化，冶煉端雖然提升產能，卻受限於原料供給，使供需結構性壓力成為中長期支撐銅價的重要因素。

此外，自美伊戰事爆發後，全球硫磺與硫酸供應鏈受阻，大陸硫酸離岸價自1月以來大漲約74%。硫酸價格上漲，使得冶煉廠可透過銷售副產品，抵銷部分銅精礦TC/RC費用大幅下滑的衝擊。目前即時 TC/RC費用已落入深度負值，部分現貨報價甚至低至每噸–78.5美元，安托法加斯塔與大陸冶煉廠簽訂的2026年長約TC/RC費用更降至 0，凸顯精礦供應極度緊繃。另一方面，尚比亞主要冶煉廠 Mopani與Chambishi計畫進行30天的長時間檢修停產，也將壓縮當地精煉銅與硫酸供應。在非洲礦區與全球化學品市場供應吃緊的背景下，相關停工將進一步加劇銅與化工原料供應鏈的不確定性。

街口投信表示，需求面方面，大陸正成為銅加工與出口結構調整的核心。根據SMM與大陸海關數據，2026年3月大陸銅箔進出口同步大幅成長，銅箔進口額年增近五成，出口年增率更超過一倍，反映高附加價值的銅加工品需求明顯擴張。相較之下，陰極銅進口年減、出口下滑，顯示大陸正由直接進口精煉銅，轉向提升國內冶煉加工並出口半成品。

AI、新能源、電力與高速連接產品需求持續復甦，帶動銅箔、銅纜與相關材料訂單成長，成為長期需求主軸。短期內，銅價快速上漲抑制部分下游採購，溢價與庫存略有回升壓力，但從礦端供應受限、冶煉原料短缺到AI與能源轉型需求擴張的結構性因素來看，全球銅市仍維持中長期偏多的基本格局。

銅價 大陸 中國大陸

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