第一大股東辜仲諒 出席台泥80周年慶受關注

台泥（1101）將在5月2日迎來80周年慶，並於隔日在華山文創園區舉辦《台泥邁向 80 築夢文明》體驗展。針對這場盛大活動，台泥已向公司董監事、重要股東及企業貴賓發出邀請函出席活動。據了解，台泥第一大股東辜仲諒也在受邀名單中，辜仲諒是否出席，外界都很關注。

據了解，在台泥80周年慶活動上，董事長張安平將細數台泥過去的演變至未來發展，並傳遞台泥的企業價值。但針對近期辜仲諒投資台泥成為第一大股東的話題，目前尚無法得知張安平是否對外說明。

此外，台泥也將安排投資法人於5月4日在華山文創園區舉行說明會，由於台泥董事會尚未通過今年第1季財報，因此這場活動不會以「法說會」形式召開，而是由公司報告未來規劃，不開放法人提問題。

台泥表示，80周年慶的活動，是台泥第一次以面對公眾的方式， 將嘗試用「五感」方式，把台泥從過去到現在、面向未來的轉型，讓一般民眾也能直覺地理解。

為了這場活動，張安平近日提前在員工大會上與80位退休員工代表交流，張安平表示，很多人以為AI飄在雲端，但真正支撐它運作的電網、資料中心與能源系統，其實都「站在混凝土上」，他並指出，未來世界仍然需要混凝土，但市場不再只看價格，而是看低碳、耐久、可驗證、可循環。