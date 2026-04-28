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辜仲諒再買台泥股8.9萬張 手中股權增至6.42%

經濟日報／ 記者謝柏宏任珮云／台北報導
中信金大股東辜仲諒。聯合報系資料照
中信金大股東辜仲諒。聯合報系資料照

台泥（1101）昨（27）日公告，中信金大股東辜仲諒再砸21.5億元，取得8.9萬張台泥持股，對台泥持股將一舉增至6.42%。市場人士認為，未來辜仲諒不排除持續買進台泥股權。

辜仲諒在台泥增持的公告中重申，此次買進台泥股票目的擬自行參選或支持他人當選該公司董事（含獨立董事）。對此，台泥昨日沒有評論。

據悉，台泥董事長張安平所屬的嘉泥體系也不斷增持台泥，辜仲諒與張安平家族雙方似乎在明年台泥董事改選前，已提前較勁。

嘉泥自去年4月15日至今年1月22日間斥資2.98億元，買進台泥1.09萬張股票，每股均價約27.33元；另自今年4月15日至24日間，再斥資2.88億元買進1.16萬張股票，每股均價約24.69元。迄今，嘉泥持有台泥26.22萬張，持股比重3.48%。

至於嘉泥子公司嘉新國際則持有台泥12.07萬張，持股比重1.6%；合計張安平方的嘉泥集團持有台泥張數38.3萬張，持股比重提升至5.09%，換言之，張安平家族目前仍是辜仲諒之後的台泥第二大股東。

台泥日前公告，辜仲諒自去年底開始透過集中市場大舉買進台泥逾5%持股，躍升為單一最大股東，辜仲諒並在申報上填寫「擬自行參選或支持他人當選該公司董事（含獨立董事）」，市場則傳出台泥今年董事會將「提前改選」，但台泥近日鄭重澄清，今年股東會議案提案期間已截止，「提前改選」純屬子虛烏有的訊息。

鉅料台泥昨日再度依證交法第43條之1第1項取得股份公告，辜仲諒從4月1日至4月23日，再度以自有資金21.5億元，經由集中交易方式取得增加89,303,000股，約8.9萬張台泥股票。

根據公告，若加計辜仲諒4月8日揭露投入逾百億元、取得台泥超過5%股權，辜仲諒在台泥的持股比重已增至6.42%。

據了解，嘉泥近年來並無自己的水泥廠，早在台泥前董事長辜成允時代，該公司與台泥即為長期的策略合作與投資關係，直到近年來張安平領導台泥時代，台泥目前的董事會，嘉泥擁有兩席董事席次，相較之下和信辜家的代表，僅有辜公怡掌握一席董事。

法人認為，隨著辜仲諒持續加碼投資台泥，另一方面嘉泥也開始增加台泥持股，台泥未來的經營主導權將何去何從，短期之內恐尚難定案。

董事長 辜仲諒 台泥

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