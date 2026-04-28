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國防部規劃導入機器狗上戰場 中鋼、盟立、上銀等將受惠

經濟日報／ 記者林政鋒李珣瑛宋健生／綜合報導
國防部27日表示，國軍已規劃導入機器狗等，用於縱深、城鎮作戰中執行偵察、殲敵及物資運補任務。圖／副總統蕭美琴臉書網頁
國防部27日表示，國軍已規劃導入機器狗等，用於縱深、城鎮作戰中執行偵察、殲敵及物資運補任務。圖／副總統蕭美琴臉書網頁

國防部昨（27）日表示，國軍已規劃導入機器狗等，用於縱深、城鎮作戰中執行偵察、殲敵及物資運補任務，相關供應鏈業者包括中鋼（2002）、盟立（2464）、上銀（2049）、大銀（4576）、宇隆（2233）、歐特明及富田等可望受惠，成為機器狗國造第一線供應鏈。

國防部昨在立法院專案報告「新興科技應用於不對稱作戰效能分析與未來發展」，立委關注機器狗發展，中科院表示，主要將協助外國業者在台建產線，落實非紅供應鏈，及開發不同功能，例如執行危險場域巡檢等。市場解讀，機器狗非紅鏈浮上檯面，台鏈將迎利多。

中鋼近幾年正從傳統鋼廠轉型為高技術材料供應商，並已開發出厚度僅0.1毫米的極薄電磁鋼片，這種鋼材因高效率、低損耗等特性，特別適合用於機器狗與人形機器人的精密馬達。

中鋼專家指出，中鋼在機器狗等無人載具的輕量化設計與耐用性提升上，可扮演關鍵支撐角色；未來將持續結合國內精密機械業者，共同開發耐候、耐磨等特殊鋼材，逐步擴大於國防及新興產業的應用布局。

盟立與義美合作的「鞍全盟無人系統公司」，也積極進軍機器人與無人機市場，盟立去年在半導體展（SEMICON）中，已首度公開關鍵零組件均自主可控的巡檢型機器狗MD-X等產品，並在今年量產出貨。

盟立並攜手美國AI應用公司Ainos打造新世代「有嗅覺」的機器人和機器狗，應用場景包括半導體製造設施、醫院巡邏、戶外環境檢測及社區安全與邊境巡防等任務。

上銀集團布局機器人多年，並長期供貨機器人關鍵零組件─滾珠螺桿等給波士頓動力等美系機器狗製造商；上銀集團技術優勢，包括結合大銀微系統的電機技術，上銀能提供機器人所需微型、高精密傳動系統元件。

宇隆近幾年也積極布局人形機器人與四足機器狗領域，預計今年第2季底開始出貨機器狗關鍵組件，宇隆強調，公司憑藉精密金屬加工優勢，提供機器狗所需的諧波減速機與微型行星減速機，搶攻AI機器人供應鏈。

歐特明看好實體人工智慧的發展趨勢，加速切入機器人的視覺AI解決方案，並已有軍工領域實績；中鋼透過中盈投資持股近二成的富田，也積極開發機器狗的關鍵馬達。

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