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從導演到主廚！李崗現身大買家 分享家宴記憶與料理哲學

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
大買家量販店將於5月2日舉辦「李家宴分享會」，邀請知名導演李崗親自示範料理。業者提供
大買家量販店將於5月2日舉辦「李家宴分享會」，邀請知名導演李崗親自示範料理。業者提供

一桌家宴，不只是料理，更承載著家的記憶與情感。大買家量販店將於5月2日舉辦「李家宴分享會」，邀請知名導演李崗親自現身，透過料理示範與故事分享，帶領民眾從味覺出發，重新感受家的溫度。

本次活動以「憶起家的味道 家宴哲學×傳統再創」為主軸，李崗將分享成長記憶中的家常料理，並於現場親自示範。他表示，「電影是說故事，料理則是記憶的容器」，透過一道道熟悉的菜餚，讓人重新連結與家人相聚的情感，也讓飲食文化在生活中延續。

活動現場將呈現「老北京醬鴨」與「筍絲蹄膀」兩道經典家宴菜色，展現細膩工序與經典風味；現場更規劃試吃體驗，讓民眾不僅能近距離欣賞料理過程，也能實際品嘗家宴風味，從味覺中感受傳統飲食文化的魅力。

「李家宴分享會」規劃雙場次舉行，5月2日上午11時於大買家北屯店登場，下午4時於國光店接力舉辦。活動開放民眾自由參與，歡迎親子家庭一同前來，在輕鬆氛圍中體驗料理與情感交織的溫暖時刻。

大買家進一步表示，期望透過此次活動，將量販通路轉化為結合文化、飲食與生活美學的交流場域，未來也將持續推出多元主題企劃，為民眾打造更具溫度與故事感的消費體驗。

北京 試吃 家庭

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