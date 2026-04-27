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台中精工DNA移植和美「帝闊大隱」音樂派對驚艷住戶

經濟日報／ 記者宋健生／彰化即時報導
帝闊大隱舉行春之饗宴音樂派對，讓已購客戶提前感受別墅的生活感。業者／提供
帝闊大隱舉行春之饗宴音樂派對，讓已購客戶提前感受別墅的生活感。業者／提供

2026年中台灣房市迎來一場美學與工藝的深度對話。長年深耕台中、以精工建築聞名的帝闊建設，正式跨足彰化和美，推出透天產品代表作「帝闊大隱」。這不僅象徵帝闊品牌版圖的戰略擴張，更將台中豪宅聚落深耕多年的「精品美學」與「嚴謹施工」DNA完整移植。

有別於一般透天產品，「帝闊大隱」社區更設有管理室與環保室，同時集透天與大樓的優點於一身，在傳統透天市場中，定義屬於新世代的頂級生活標竿。

為了慶祝這座指標性建築的完工落成，帝闊建設特別在基地舉辦「春之饗宴音樂派對」，邀請已購客戶及貴賓參與，在悠揚的樂聲與熱絡的氛圍中，共同見證建築與生活的完美融合。

帝闊建設過去在台中以貼心的規劃、極高的施工標準與獨到的建築品味，累積大量支持者。帝闊建設協理羅時儒說，公司自成立以來，始終維持嚴謹推案的節奏，從土地開發精準選址到工地現場對施工細節的近乎苛求，深信「蓋好房子是最基本的，賦予房子生活美學才是品牌價值所在」。

音樂派對現場，以活潑亮眼的橘色系布置，與輕鬆愉快的音樂營造出極佳的質感與氛圍，同時特別邀請建案操刀者劉峻彰建築師及超過20位事務所同仁，與來賓分享設計精髓並見證設計圖的具象化。

劉峻彰表示，個案是由具備深厚營造背景的帝闊建設打造，共同挑戰多項極致工法。他詳盡描述細節處的用心，包含剖開面石材交丁、精準的45度磨角貼磚，甚至連一般常忽略的人孔蓋都特別進行彩繪美化，將細節雕琢至極致。

此外，劉峻彰也說明「新加坡式建築」設計，強調有別於大樓地下室停車耗電且需定期維護相關設備，本案為一樓停車可同時兼顧通風與採光，戶與戶之間搭配種植於客製化帝闊花盆的景觀植栽，增加綠意與空氣對流，更能有效規避極端氣候造成地下室的淹水風險。

在景觀美學方面，劉峻彰進一步解釋，中庭棄用成本較低的壓花地坪，選用高硬度、低吸水率、不同顏色、不同材質與尺寸的石英磚並輔以拼花設計，呈現出活潑不死板的社區車道。各戶主樹選用楓樹，讓住戶進社區即可感受到濃郁芬多精。

而外牆則採用五道嚴謹程序施工的仿石漆、雙峰二丁掛及抿石子，石材蓋板下方刻有滴水線避免灰塵髒污隨雨水沿牆面垂流，使建築外觀長保如新，實踐開發商重視長期外觀維護成本的核心理念。

為了讓已購客戶提前感受別墅的生活感，派對現場邀請和美在地知名餐點服務「小星家」，提供高品質且精緻的餐飲內容，深受在場賓客連連好評，也讓準住戶們提前凝聚鄰里情誼。

負責銷售的代銷總經理王英吉分析，和美生活圈具備極高的機能與居住性，隨著科技業往中彰延伸，在地客群實力深厚。過去在地頂尖客層多居住在傳統透天，但隨著生活型態改變，具備「管理安全」、「精品視覺」與「生活感公設」的新世代別墅，才是現在客戶追求的目標。

「帝闊大隱」導入「生活季」概念，透過舉辦多場社區活動，在讓別墅不只是居住空間，更是社交與放鬆的場域。王英吉表示，來到這裡會發現生活可以很不一樣，這就是本案的核心價值。

王英吉說，隨著「帝闊大隱」的落成，與「春之饗宴」音樂派對的成功舉行，不僅為和美房市注入一股台中美學的新活水，更讓各界看到帝闊建設在品牌力與執行力上的深厚底蘊。

帝闊大隱舉行春之饗宴活動，建築師劉峻彰(右)與帝闊建設協理羅時儒(左)合影。業者／提供
帝闊大隱舉行春之饗宴活動，建築師劉峻彰(右)與帝闊建設協理羅時儒(左)合影。業者／提供

帝闊建設協理羅時儒強調，公司以極致美學構築三代同堂的幸福傳世作品。業者／提供
帝闊建設協理羅時儒強調，公司以極致美學構築三代同堂的幸福傳世作品。業者／提供

「帝闊大隱」中庭夜間實景，展現頂級石材與植栽綠意交織而成的精工建築美學。業者／提供
「帝闊大隱」中庭夜間實景，展現頂級石材與植栽綠意交織而成的精工建築美學。業者／提供

彰化 透天 台中

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