智慧經營／世界先進董事長方略 AI+ 永續 提升企業韌性

世界先進衝刺AI商機兼顧健全公司治理與執行ESG，董座方略扮推手。他強調，AI應用對半導體需求全面大增，公司和客戶在供應鏈上的價值銷售與管理緊密合作，確保雙贏的狀態；透過公司治理優化與實踐ESG理念，則能提升企業韌性與競爭力。此外，世界先進也以系統化人才培育機制，提升員工素質與組織效能。

積極研發 轉化實質價值

隨著AI應用大爆發，世界先進產品面臨供不應求的狀態。在記憶體進入超級循環的時代中，方略說，仍秉持支持客戶設計定案的生產模式，但因持續大力投資產線，成本免不了提升，會經由與客戶在供應鏈價值銷售與管理合作各方面，維持價格穩固，創造雙贏。

方略指出，在全球半導體產業快速演進的局勢下，健全的公司治理與持續的研發創新已成為企業推動永續成長的兩大關鍵動能。

世界先進於2025年連續第二次通過經濟部產業發展署「台灣智慧財產管理規範」（TIPS）AA級驗證，展現公司在制度化治理與智慧財產管理方面的深厚實力，讓研發活動與技術創新得以在穩健治理架構下持續深化。

「企業永續不僅奠基於對環境與社會責任的投入，更仰賴穩健治理與持續創新所累積的長期競爭力。」方略指出，透過完善的管理制度與智慧財產布局，得以將研發成果系統化累積、延伸並轉化為實質價值，在瞬息萬變的產業環境中穩健前行。

未來也將持續依循TIPS機制，以研發能量作為核心成長引擎，結合治理制度與智慧財產管理，深化製程技術價值，並有效保護關鍵技術與創新成果，以鞏固長期競爭優勢。

方略表示，除了本業推進擴張之外，人才是企業最重要的資產。世界先進透過系統化的人才培育機制，全面提升人才素質與組織效能，並推動人才策略與ESG目標深度融合，展現對員工、產業與社會的責任與承諾。

人才培育 雙軸強化戰力

執行上，依據願景、策略目標，並結合組織需求，打造完整的人才發展體系，為員工量身規劃學習與職涯成長路徑。自2022年起啟動人才發展專案，2025年共舉辦五梯次新進工程師訓練，累積培育400位新進工程師，展現持續投入人才養成的承諾。

在人才發展專案中，領導力培育是重點，推動「管理梯隊儲備發展專案」以「打造領導梯隊」與「落實知識傳承」為雙軸，課程涵蓋新任、中階至高階主管，內容橫跨領導管理、研發創新、財務管理與商業營銷，並聚焦包括領導力、判斷力、創新力、團隊協作、人才培育與跨領域知識整合等六大核心職能，構築從新進員工到管理幹部的完整培育路徑。

為確保策略契合度，世界先進公司成立「人才發展委員會」，由經營團隊擔任委員，定期檢視訓練成果並提出優化方案，為企業長遠發展奠定基礎。