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進口車商搶市 新款連發
美製車零關稅遲遲未落實，進口車品牌近期卻相繼發表新車款，繼VOLVO 2026年式New Volvo XC60 在台上市、BMW總代理汎德（2247）20日發表新年式BMW 218i Active Tourer Luxe豪華版之後，Lexus今（28）日將發表新車款。在新車挹注下，進口車市場熱度升高。
國際富豪表示，XC60自推出以來，憑藉北歐設計、安全科技與均衡產品實力，長期受全球消費者肯定。此次New XC60透過外觀細節優化、智慧座艙升級、車室靜謐性強化與動力編成延續，提升整體產品競爭力。
汎德汽車強調，BMW新年式的218i Active Tourer Luxe透過雙前座電動腰靠含按摩功能的升級導入，結合12具揚聲器的harman/kardon高傳真音響系統。
代理Ferrari法拉利與Maserati瑪莎拉蒂兩大汽車品牌的台灣蒙地拿，昨日宣布Maserati MCPURA MCPURA Cielo啟動預接單。台灣賓士宣布二年內將推出超過25款新車。
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