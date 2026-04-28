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中光電轉型 設立投控公司

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

中光電（5371）董事會昨（27） 日通過今年首季財報，驚見虧損， 稅後淨損1.19億元、每股淨損0.3元。並決議通過透過股份轉換方式設立「中光電投控」，以提升集團策略規劃效率與新創事業發展彈性。股份轉換基準日預計在今年9月3日，以中光電投控普通股為對價，股東以每1股普通股換發中光電投控的普通股1股。

向來營運穩健的中光電，今年首季稅後純損1.19億元，分別較上季及去年由盈轉虧；每股稅後純損0.3元。這是中光電繼金融海嘯時2008年第4季首次單季虧損後，時隔69季（17年餘）第二度交出單季虧損成績單。中光電今日將舉行法說會，目前處於緘默期。屆時，可望說明首季本業虧損原因。

中光電今年第1季合併營收93.62億元，季減17.1%，年增10.5%，為近三年同期新高。毛利率15.62%，季減2.49個百分點，年減1.91個百分點。其中，影像產品合併營收21.31億元，年減13%；出貨量13.3萬多台，年減18%。節能產品首季合併營收48.54億元，年增25%，出貨量694.38萬片/台，年減1%。昨天股價下跌0.6元，成交量3,489張，收74.5元，呈連三跌走勢。

中光電表示，隨著近年來集團新創事業發展與業務逐步多元化，各事業單位於產業特性、發展階段、資本需求及營運模式上皆呈現不同的發展需求與策略重點。為提升集團策略規劃效率與新創事業發展彈性，公司將規劃導入投資控股架構，以強化集團治理並建立更清晰、更具彈性的事業管理模式。

這次架構調整將透過股份轉換方式進行，中強光電股東將依1：1的股份轉換比例取得中光電投控股份，股東持股數量、比例及權益不受影響。

中光電 營收

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